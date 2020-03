Kombinacija ekstremnih vrućina i koronavirusa mogla bi biti opasna - evo zašto

Uskoro bismo mogli saznati kako ekstremne vrućine utječu na širenje bolesti Covid-19. Temperature u Indiji idućeg mjeseca skaču na preko 40 stupnjeva, a mali broj kućanstava ima klima uređaje

Pandemija novog koronavirusa uskoro bi se mogla naći rame uz rame s esktremnim vrućinama - zdravstvenim rizikom koji u zemljama poput SAD-a uzrokuje više smrti nego bilo koj druga prirodom inducirana pojava. Taj problem bi, prema izvješću The Vergea, uskoro mogao zadesili ugrožena područja uključujući američku državu Kaliforniju i Indiju.

Temperature u Indiji u travnju mogu doseći do 45 celzijevih stupnjeva - u isto vrijeme dok se od 1.3 milijarde stanovnika traži da ostanu kod kuće i to sve do 14 travnja. Problem je što svega pet posto tamošnjih kućanstava ima klima uređaje.

Dvije opasnosti odjednom

Bolesti vezane uz povišenu temperaturu mogu uzrokovati blaže simptome poput glavobolje ili grčeva u mišićima, no mogu se i pogoršati te uzorkovati zbunjenost, vrtoglavicu, povraćanje i gubitak svijesti. Nakon što tijelo dođe do točke nakon koje se više ne može hladiti znojem, toplotni udar može uzrokovati smrt. Veći je rizik, kao i kod koronavirusa, kod starijih osoba. Metode kojima se suzbija mogućnost toplotnog udara je izlazak na otvorene površine i u sjenu, koje se krše sa navodima protiv širenja Covida-19, odnosno društvenog distanciranja i samoizolacije.