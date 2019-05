Koliko smartfona prodaju Huawei, Samsung i Apple i hoće li doći do promjene na vrhu? Evo brojki

Kineski proizvođač trenutno je drugi najveći proizvođač smartfona na svijetu, a prema svemu sudeći - uskoro bi mogao postati prvi

Tijekom prošle dvije godine koje su zabilježila tržišna nadmetanja između Applea i Samsunga, Huawei je planirano radio velike korake naprijed između svakog novog izdanog smartfona. Primjerice, kompanija je jako puno investirala u razvoj hardvera za kamere što se u konačnici isplatilo izvrsnim performansama te je ponukalo brojne korisnike pametnih telefona da naprave nadogradnju upravo na njihov model.

Huaweijev cilj je oduvijek bio prilično jasan - on želi postati najvećim prodavačem smartfona na svijetu. Prije par godina taj plan se činio kao pretjerani optimizam, no danas je praktički neminovan. Do kraja godine ćemo vjerojatno svjedočiti prognozama za Huawei koje će nadmašiti one od Samsunga, a ako kompanija nastavi sa agresivnim razvojem novih tehnologija, vrlo su velike šanse da će u jednom trenu prestići korejskog giganta.