Kina u lovu na opasne asteroide: Radarske antene provjeravat će putanju svemirskih divova

Više od 20 velikih radarskih antena ujedinit će snage kako bi otkrile kamenite prijetnje koje dolaze iz svemira

Vodeće kinesko sveučilište počelo je sa izgradnjom više od 20 velikih radarskih antena uz pomoću kojih će pratiti asteroide koji mogu biti opasni za Zemlju. Projekt pod imenom China Fuyam (kompozitno oko) predvodi Institut za tehnologiju u Pekingu, a cilj je odbijati signale od asteroida udaljenih do 150 milijuna kilometara od Zemlje, kao i provjeru mogu li oni jednog dana udariti u naš planet.

Do danas su, piše Space, proizvedene dvije antene i to na području Chonqinga u Južnoj Kini. Par će biti testiran i pušten u funkciju prije kraja rujna, piše kineski izvor Science and Technology Daily.