Kao da nije dosta što je petak 13., noćas sjaji i pun Mjesec. Europljani će za dlaku izbjeći potencijalnu katastrofu

Ove se dvije stvari rijetko preklapaju: U našim krajevima to se posljednji put dogodilo 13. listopada 2000. i neće se ponoviti sve do 13. kolovoza 2049. Dakle, spavajte mirno, ako možete

Ovog vikenda astronomi će oči upirati u nebo jer će na nebu zasjati pun Mjesec. Neki ga nazivaju i žetvenim, a bit će najmanji mogući, potpuno suprotan od onog Supermjeseca koji nas je obasjavao početkom godine. Bio bi to spektakl sam po sebi da se nad ovaj događaj ne nadvija potencijalno velika drama . Naime, tu i tamo dogodi se da se pun Mjesec poklopi s petkom 13. A to će se dogoditi baš danas.

Ako ste skloni praznovjerju i panici, ne brinite. Potpuno pun Mjesec, ma kako malen ovaj put bio, i petak 13. zaobići će naše krajeve i u punom sjaju zasjati na dobrom dijelu američkog kontinenta i na Pacifiku. Naime, Mjesec će se potpuno zaokružiti i sasvim popuniti u subotnje jutro, u 6.33 sati po ljetnom srednjoeuropskom vremenu. Europljani će dakle biti pošteđeni možebitnih neugodnosti preklapanjem dva astronomska fenomena snažne simbolike.

Ljudi više piju, agresivce odvode u bolnice...

No što se doista događa kad dođe do preklapanja? Udružene, stvaraju li okultne sile noći punog Mjeseca i dan od kojeg strahuju brojni paraskevidekatriafobičari, ljudi koji se panično boje petka 13., neku posebnu, dakako lošu vibru? Razum nam kaže da bi to trebala biti noć kao i sve druge. Neke statistike pak kazuju da u te dane ljudi više piju i da se bolnički odjeli intenzivnije no u druge dane pune ljudima s agresivnim poremećajima. Mnogi slabo spavaju, neki mjesečare i postaju lunatici. Spominju se i vukodlaci i vampiri.

Praznovjerje na stranu, britanska studija iz 1993. zabilježila je da na petak 13. bolnice primaju do 52 posto više ozlijeđenih u prometnim nesrećama. S druge strane, nizozemski statistički zavod je 2008. zaključio kako se petcima koji padaju na 13. dan u mjesecu bilježi manje požara i krađa nego u druge petke u godini, vjerojatno zato što su ljudi na taj dan oprezniji i manje izlaze iz kuća. Brojčano to izgleda ovako: u prosjeku se petkom u Nizozemskoj bilježi 7800 prometnih nesreća i samo 7500 kad je u pitanju petak 13.

Dogodilo se na petak 13.

S punim Mjesecom ili bez njega, povijest pamti neke čudne, tragične i zloglasne događaje koji su se zbili u petak 13. Eto, oba su se fenomena poklopila 13. siječnja 1922., kad je Adolf Hitler osuđen na tri mjeseca zatvora zbog pivničkog incidenta u kojem je teško ozlijeđen njegov politički protivnik Otto Ballerstedt.