Kako vratiti iPhone na tvorničke postavke i spasiti izbrisane podatke? Ništa lakše

Ako nailazite na pogreške u operativnom sustavu iOS ili vam iPhone više ne radi kao nekad, možda je vrijeme za resetiranje uređaja. Evo kako to možete učiniti bez odlaska u servis

Na samom dnu ekrana naći ćete dio 'Apps Using iCloud' i tamo pronađite spremanje sigurnosne kopije, odnosno 'iCloud Backup'. Tamo možete vidjeti kada ste zadnji put napravili backup - ako snimanje sigurnosne kopije nije bilo izvedeno tijekom zadnjih par sati, pritisnite 'Back up Now' kako biste spremili sigurnosnu kopiju. Trajanje procedure zavisit će o tome koliko ste vremena proveli bez pohranjivanja sigurnosne kopije.

Vrijeme za svježi početak



Kako vratiti uređaj na tvorničke postavke i nakon toga vratiti snimljenu kopiju? Ništa lakše - samo budite sigurni da ste nedavno pohranili sve podatke te da pri ruci imate Apple ID i zaporku, s obzirom da će vam trebati za vraćanje sigurnosne kopije.



Za početak, otvorite aplikaciju za postavke, pritisnite na General i nakon toga na Reset. Na Reset stranici birajte 'Erase all Content and Settings' te birajte 'Erase Now', odnosno naredite brisanje svih postavki i sadržaja. Ako već niste napravili sigurnosnu kopiju sustava, birajte opciju 'Backup then Erase'. Telefonu će trebati nekoliko minuta da pobriše hrpu podataka, nakon čega će vas dočekati prepoznatljivi ekran dobrodošlice.