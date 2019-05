Iz Intela stiglo obećanje: Baterije laptopa trajat će devet sati

Dulje trajanje baterija bit će postignuto kombinacijom optimizacije softvera i uvođenjem štedljivijih hardverskih komponenti

Naravno, to ne znači puno dok ne doznamo što u Intelu podrazumijevaju pod trajanjem baterije u stvarnim okolnostima. Kako piše Engadget, to bi trebalo obuhvatiti surfanje webom putem bežičnih mreža, hrpu otvorenih aplikacija u pozadini i višu razinu svjetline zaslona no u dosadašnjim testovima.



Takav bi rezultat trebao biti postignut kombinacijom optimizacije softverskih sustava i uvođenjem štedljivijih hardverskih komponenti. Spominju se responzivni SSD diskovi, 10-nanometarski čipovi iz Intelove serije Lake i Wi-Fi 6, između ostalog. Cilj je da korisnici ne moraju nositi punjač sa sobom, osim kad će na dulje vrijeme boraviti dalje od utičnica.

Izdržljivije baterije bit će najprije dostupne u skupljim uređajima, da bi tijekom 2020. i 2021. godine postale i šire dostupnima, piše Verge.