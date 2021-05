Kako u tajnosti pregledavati priče na Instagramu? Postoje dva načina

Ako zbog ikakvog razloga želite pogledati tuđi Story bez da osoba za to sazna, postoje dvije isprobane metode uz koje će vam to poći za rukom

Instagram, popularna društvena mreža na kojoj hrpa ljudi objavljuje fotografije i videe već neko vrijeme nudi zanimljivu opciju pod imenom Stories. Problem je, doduše taj što, ako gledate priču, autoru dajete do znanja da ste to napravili. Premda velikom broju ljudi (većini, štoviše) to ne predstavlja preveliki problem, postoje situacije u kojima je to možda nepoželjno.

Instagram sam po sebi ne nudi mogućnost gledanja priča bez slanja obavjesti autoru, no postoje dvije učinkovite metode kojima je to moguće napraviti.