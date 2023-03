Kako privući investicije, upravljati financijama i novčanim tokom u tehnološkim tvrtkama

Poduzetnicima se teško nositi s posljedicama tzv. nuklearne zime, poput rasta cijena energenata, inflacije i pada dionica, a kriza poseban izazov predstavlja neiskusnim vlasnicima startupa ili SME-jeva. Manjak novca glavni je razlog propasti startupova. Većina osnivača zaokupljena je proizvodom, zapošljavanjem i kupcima, zbog čega lako izgube pojam o svojim financijama

CroAI organizira drugi ovogodišnji meetup pod nazivom 'A guide for IT - How to survive nuclear winter' u ponedjeljak, 14. ožujka 2023. godine s početkom u 18.00 sati na adresi Zavrtnica 17. Poduzetnici će dobiti korisne informacije o tome kako preživjeti financijsku krizu te kako privući investicije i upravljati financijama i novčanim tokom u startupima i tvrtkama.