S dvije žene na čelu, udruga CroAI u 2023. zakoračila uvodeći promjene: 'Hrvatska može biti predvodnik u AI-ju'

Pred nama su uzbudljive godine tehnoloških inovacija, no žele li i dalje biti konkurentne na tržištu, tvrtke moraju početi s implementacijom umjetne inteligencije (AI). Lani je evidentirano 130 startupa koji rade na razvoju AI-ja ili su započeli implementaciju ove tehnologije u svoje procese, a cijeli ekosustav obuhvaća preko 440 aktera

Pokazuju to podaci Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju (CroAI) , a koja, osim što informira i educira javnost te podupire hrvatske tvrtke, od svog osnutka 2019. redovno mapira tržište tvrtki i startupa koji rade na razvoju AI-ja. U ovu godinu zakoračili su sa značajnim promjenama, a udruga prvi put ima izvršnu direktoricu te Upravni odbor koji čine ključni akteri hrvatske tehnološke i netehnološke scene.

ML PUB CLUB BY CROAI

'Cilj nam je proširiti naš community u Splitu, za što će biti zadužen kolega iz Upravnog odbora Marijan Čipčić, inače tech community menadžer u Infobipu. Slično je s Osijekom, s kojim smo kroz meetup The Geek Gathering ostvarili odličnu suradnju, a za to je zadužen Ivan Rimac, managing partner u Barrageu. Naravno, član Upravnog odbora je i zvijezda hrvatske scene strojnog učenja (ML) Matija Ilijaš , kojem je u fokusu kreiranje ML community u Zagrebu. Mlada nada hrvatske tech scene Albert Gajšak također je s nama, kao i jedan od pionira tech scene Dražen Oreščanin, s kojim smo i dosad imali izvrsnu suradnju kroz Bird AI Incubator', navodi Silov.

Upravni odbor sastoji se od Ane Smoljo, inače voditeljice komunikacija u CARNET-u, za koju Silov kaže da će sigurno pridonijeti edukaciji, jednoj od ključnih vrijednosti udruge. Čini ga i Petra Horvatović, suosnivačica Alice in Blockchainsa te suvlasnica Shipgla, a s njome će raditi na različitim projektima koji spajaju umjetnost i tehnologiju. Imaju kolege i iz drugih dijelova Hrvatske, Osijeka i Splita.

'Redovni meetupi, partyji, edukacije, sudjelovanje u europskim projektima, prisutnost na europskoj policy sceni – sve su to bili koraci prema profesionalizaciji udruge . Sad imamo zaposlenike te Upravni odbor, uz predsjednika i potpredsjednika, koji daju smjer udruzi, a moja je funkcija vođenje organizacije i tima i biti poveznica između Upravnog odbora i članova', pojašnjava nam Silov.

'Sudjelovala sam na svim konferencijama AI2Future od početka i razmišljala: 'Wow, ovo je baš svjetski.' CroAI me kupio pozitivom i činjenicom da su konkretni' , kaže nam Nakić. Njezina uloga u udruzi obuhvaća definiranje smjera s ostalim članovima Upravnog odbora.

'Otkad smo počeli s istraživanjem – a to je bilo prije tri godine – vidi se velik napredak. U 2020. godini cijeli ekosustav činilo je oko 220 aktera, od toga 75 startupa, dok danas imamo preko 440 aktera i 130 AI startupa. Sve više tvrtki želi se uključiti ili traži način da se uključi u to', zaključuje Silov.

'Fascinantno je to da na jednom mjestu okupljamo ljude iz zdravstva, školstva, tech scenu, novinare, političare, umjetnike, znanstvenike te da su svi oni povezani kroz AI i entuzijastični oko toga što im ta nova tehnologija može donijeti. Projekt s kojim smo krenuli i kojem se jako veselim jest onaj koji radimo sa školama.

Kaže nam i da je ponosna, pa i oduševljena zajednicom koju su u udruzi uspjeli okupiti, i to iz različitih područja.

'Vizija udruge jest da okupljamo ljude koji žele promijeniti sebe i društvo nabolje. Sve što radimo je tangencijalno vezano uz tehnologiju, ali tehnologija nam nije najvažnija. Umjetna inteligencija (AI) je relativno nova domena koja se brzo razvija. Hrvatska na tom polju može biti predvodnik, a ne samo sljedbenik. Vizija je da Hrvatska bude prepoznata kao AI hub. Na sličan način kao što je Izrael prepoznat kao startup hub', ističe Nakić.

Podsjeća da je umjetna inteligencija integrirana u većinu proizvoda koje koristimo, od Netflixa, preko Google Mapsa, do Excela. Kaže da joj je posebno zanimljivo promatrati kako djeca odrastaju uz neki oblik AI-ja. 'Moj sin voli razgovarati sa Siri. Tretira ga kao osobu. Čak raspravlja s njim', kaže.

Njezin startup/platforma Farseer podržava metode prediktivnog planiranja na temelju podataka iz prošlosti. Nakić kaže da nisu tipičan AI-jem vođen proizvod, no da imaju zanimljive AI scenarije u planu. 'Tvrtke koje razvijaju digitalne proizvode moraju se ukrcati u ovaj vlak ili će postati irelevantne za nekoliko godina', naglašava.

Kaže da je CroAI važna udruga jer educira društvo i promiče stvaranje, i to na različitim razinama znanja; od programa Elements of AI do okupljanja machine learning inženjera. 'Hrvati od pasivnih čitatelja vijesti o ChatGPT-ju kroz CroAI mogu postati aktivni sudionici AI scene. Možda je bitno reći da nemaju svi članovi tehničku pozadinu. Okupljamo i umjetnike, filozofe, lingviste, glazbenike… Preskočite utakmicu Lige prvaka/seriju i dođite na CroAI meetup', poziva Nakić.

Upitana kako približiti temu AI-ja građanima, ali i tvrtkama, Nakić kaže da je nedavno pročitala tvit u kojem piše: 'Ljudi koji misle da će ih zamijeniti ChatGPT su u pravu.' 'Mislim da većina ljudi ne misli da će se roboti i AI okrenuti protiv čovječanstva. Ali sigurno postoje neznanje i predrasude koje pokušavamo razbiti', smatra.

Udruga približava AI širokoj grupi ljudi raznim programima i inicijativama, a njoj je, kao i Silov, posebno draga inicijativa predavanja u srednjim školama.

'To je pilot-projekt i trenutno je aktivan samo u Zagrebu. Pokušavamo educirati srednjoškolce o tehnologiji, ali i o stvaranju. Želimo da vide priče stvarnih ljudi koji su tehnički eksperti na svjetskoj razini ili su napravili super projekt, kreirali proizvod i pokrenuli firmu. Riječima Mislava Malenice: promičemo tehno-optimizam', zaključuje Nakić.