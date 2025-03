Objavljen novi pregled domaćeg AI ekosustava: Broj aktera narastao s 200 na više od 500

Od prvog izdanja 2020. godine, broj identificiranih AI aktera narastao je s 200 na više od 500. Današnji prikaz uključuje više od 100 aktivnih AI startupa, kao i više od 50 pružatelja usluga koji razvijaju i implementiraju jedinstvena AI rješenja za klijente iz Hrvatske i inozemstva. Landscape je dostupan na ovoj poveznici.

U posljednjih godinu dana hrvatski AI sektor obilježile su i značajne investicije. All Eyes On Me, Daytona, SPLX AI, Legit, Turneo i Hypefy samo su neki od AI timova koji su uspješno zatvorili investicijske runde, potvrđujući sve veće povjerenje investitora u lokalnu scenu. Istovremeno, svjedočimo eksploziji interesa među tradicionalnim kompanijama – gotovo sve vodeće banke i telekomi danas eksperimentiraju s AI tehnologijama, dok sve više konzultantskih kuća nudi podršku u implementaciji i regulativi umjetne inteligencije.