Kako preuzeti video s YouTubea? Evo nekoliko savjeta

Googleova platforma za internetski video nema dugme koje bi omogućilo preuzimanje i pohranu videa na računalo. Srećom, postoje aplikacije koji vam mogu pomoći

Prije no što se upustite u preuzimanje, skrenut ćemo vam pozornost na to kako je velik broj videa na YouTubeu zaštićen autorskim i srodnim pravima. Preuzimanje takvog sadržaja bez dozvole autora moglo bi biti ilegalno (a najčešće i jest). Stoga zatražite dozvolu prije no što preuzmete video.

Kako preuzeti video s YouTubea koristeći VLC Media Player?

VLC Media Player je besplatna aplikacija za gledanje video i slušanje audio sadržaja. Evo kako ju možete upotrijebiti za preuzimanje videa.

Nađite video koji želite preuzeti i kopirajte njegov URL.

Otvorite VLC.

Na PC-ju kliknite Media u izborniku gore pa Open Network Stream. Na Macu kliknite File u izborniku gore pa Open Network.

Pojavit će se skočni prozorčić. Odaberite karticu Network i kopirajte URL u tekstualno polje pri vrhu.

Kliknite Play ili Open pri dnu.

Nakon nekoliko trenutaka video s YouTubea će biti pokrenut. Što je dulji, to ćete morati više čekati.

Ako ste na PC-ju, kliknite Tools u izborniku gore i zatim Media Information. Na Macu kliknite Window u izborniku gore pa Media Information.

U skočnom prozoru Media Information dvostrukim klikom miša označite tekstualnu kućicu Location pri dnu pa ju kopirajte.

Vratite se u vaš web preglednik i kopirajte tu poveznicu u polje u kojem je URL pa pritisnite tipku Enter (Return, ako ste na Macu).

Otvorit će se stranica na kojoj je video. Kliknite sličicu s tri okomito posložene točkice u gornjem desnom kutu pa Download. Video će biti preuzet kao datoteka u formatu .MP4.

Kako preuzeti video s YouTubea koristeći WinX ili MacX YouTube Downloader?

WinX / MacX YouTube Downloader dio su serije istoimenih programa, namijenjenih preuzimanju video sadržaja iz različitih izvora, piše Business Insider. Evo kako ćete ih upogoniti.

Otvorite WinX-ovo web odredište i preuzmite aplikaciju. Za Mac kliknite ovdje.

Instalirajte program i otvorite ga.

Kliknite Add Url u gornjem lijevom kutu.

Kopirajte kompletnu (uključujući https na početku) poveznicu videa kojeg želite preuzeti u tekstualnu kućicu pri vrhu i kliknite Analyze na desnoj strani.

Aplikacija će provjeriti video kako bi odredila kvalitetu. Potom će vam ponuditi razne formate u kojima ga možete preuzeti. Odaberite onaj koji vam odgovara i kliknite Download Selected Videos ili Done dolje desno.

Na idućoj stranici kliknite Download now.

Kako preuzeti video s YouTubea na pametnom telefonu?