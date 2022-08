Ne znate kamo ste ih pohranili? Evo kako u Windowsima možete s lakoćom potražiti video datoteke

Nikako ne možete pronaći stari video kojeg ste snimili i onda pohranili na PC? Evo nakoliko načina na koje ćete ih lakše pronaći

Kliknite na opciju 'This PC' na lijevoj strani ili otvorite mapu s videima. U ovom slučaju ćemo pokazati kako tražiti videe u mapi preuzimanja, odnosno Downloads . Nakon što ste birali mapu upišite kind:video u traku za pretragu i pritisnite Enter. Nakon toga biste trebali vidjeti sve vaše videe, piše Makeuseof .

Traka za pretragu u File Exploreru olakšava potrage za datotekama i mapama na vašem uređaju. Dobra stvar za ovaj konkretan problem je što se pretraga može iskoristiit i za videe. Za početak je potrebno otvoriti File Explorer klikom na ikonicu na radnoj traci. Ako vam se to ne da, pritsnite Win+E.

Pretraga za videima uz pomoć određenih imena datoteka



Potraga za izgubljenim ili datotekama na uređaju nije prtežak zadatak ako znate što radite. Skrolanje niz listu rezultata pretrage, s druge strane, može biti zamorno, što nas dovodi do sljedećeg pitanja: Kako onda potražiti neki određen video?



Sve dok znate ime datoteke, to nije problem. Otvorite File Explorer, kliknite na This PC ili samo otvorite mapu u kojoj držite videe. Upišite ime datoteke kind:video u traku za pretragu, no zamijenite ime datoteke s točnim imenom videa koje tražite. Primjerice, ako tražite video koji se zove 'Jedrenje', napišite Jedrenje kind:video i pritisnite Enter. Računalo će potom ispisati sve datoteke koje su videi i imaju ime 'Jedrenje'.



Traženje određenog video formata



Što ako želite prikazati rezultate pretrage za određene video formate? Nije problem - učitajte Explorer i kliknite na This PC te odite do mape koju želite pretražiti. Napišite ext:.format datoteke u traku za pretragu i zamijenite format datoteke sa ekstenzijom poput MP4, AVI ili nešto treće. Drugim riječima, ako tražite MP4 datoteke, treba napisati ext:.MP4 te nakon toga pritisnite Enter.



Ako znate ime videa kojeg tražite, možete ići korak dalje - tražiti video uz pomoć imena datoteke i formata. Prvo morate otvoriti File Explorer (kao i u prijašnjim primjerima) te upisati ime datoteke ext:.format datoteke te zamijeniti 'ime datoteke' s imenom datoteke koju tražite i zamijeniti 'format datoteke' s formatom kojeg tražite. Primjerice, ako tražite MP4 koji se zove 'Jedrenje', vaša pretraga bi trebala glasiti Jedrenje ext:.MP4.