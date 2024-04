Kako nastaje i kakve sve testove prolazi vrhunski telefon: Posjetili smo Honorovu tvornicu u Kini

Autorica ovih redaka prvi je put imala priliku vidjeti kako nastaje jedan vrhunski pametni telefon i koliko je opreme, stručnosti i preciznosti za to potrebno. Sve to doznali smo u impozantnom industrijsko-proizvodnom parku koji Honor u potpunosti sam financira i gdje su 60 posto strojeva razvili njihovi stručnjaci.

Prvi temeljiti testovi počinju već tijekom proizvodnje u tvornici, gdje tehničari pod povećalom pregledavaju svaki detalj kako u mobitelu ne bi bilo neželjenih čestica, provjeravajući sve funkcije; od baterije, ekrana, test zaslona, temperature slike, satelitske navigacije. Proizvodni proces Honor je doveo gotovo do savršenstva - čak 99,9 posto pouzdanosti. U samo 0,1 posto slučajeva moguće su manje greške, koje se pronalaze ciljanim testiranjem.

Pažljivo se pregledava svaki djelić ploče kako bi tehničari bili sigurni da su svi dijelovi na svom mjestu. Slijedi termičko lijepljenje, gdje se sve komponente zalijepe zajedno s pločom i procesorom. Ali, to nije kraj - dodaje se i ljepilo, kao neka vrsta dodatnog osigurača, kako bi sve ostalo na svom mjestu. Zatim dolazi red na čipove koji omogućuju povezivanje telefona, poput Bluetootha.

Honorov proces čini više od 150 testova predviđanja koji brzo otkrivaju probleme s kvalitetom i skraćuju razdoblje otkrivanja i testiranja. Tim u tvornici čine strojevi i oko 4000 'ljudskih zaposlenika' koji rade u dvije smjene pet ili šest dana u tjednu; potonji ispituju kvalitetu i pakiraju proizvode u kutije, u čemu im pomaže i HIEP - Honor Intelligent Equipment Platform sustav. Pravi je to prikaz suradnje robota i čovjeka.

S obzirom na to da Honor pokreće novu eru preklopnih pametnih telefona, prilikom testiranja savijaju pametni telefon najmane 40 puta u minuti. Podsjetimo, njegovu izdržljivost potvrđuje i certifikat SGS-a – najtanji preklopni mobitel na svijetu Honor Magic V2 može izdržati više od 400.000 savijanja.

Testiraju u posebnim 'komorama' i izdržljivost mobitela na vrlo visokim i niskim temperaturama, i to u rasponu od -70 do 150+ Celzijevih stupnjeva, na što su nas prošli trnci jer su to doista ekstremni uvjeti. U posebnim sobama tim stručnjaka testira signal mobitela, WiFi, Bluetooth, razinu zračenja.

Kada smo prolazili njihovim istraživačkim centrom, nametnulo se pitanje odlaze li litij-ionske baterije u povijest. Honor, naime, razvija silicij-ugljične baterije u svom laboratoriju, i to smatra nezaobilaznim u budućnosti - ove godine su na MWC-u u Barceloni predstavili prvu silicij-ugljičnu bateriju za koju tvrde da ima znatno veću gustoću energije.

Ustvrdili su da donosi kapacitet od 5450 mAh u isti prostor kao i litij-ionska baterija od 5100 mAh, a već se nalazi i u Magic5 Pro telefonu. 'Donosi 12,8 posto veću gustoću u odnosu na baterije koje danas koristimo u našim pametnim telefonima', naveli su iz Honora na MWC-u.