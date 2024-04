Stančići od milijun dolara, lažni brendovi, kokošje nogice i kineski Las Vegas: Ovako se živi u svijetu azijskog tigra

Pogled uperen prema nebesima dok spektakularni neboderi gotovo dodiruju s oblacima, već pri samom ulasku u Hong Kong preko mosta Tsing Ma, jednog od najdužih na svijetu, otvara nam prozor u svijet azijskog tigra, svjetske metropole u srcu Azije. Ovaj grad-država, smješten na jugoistočnoj obali Kine, sjedinjuje duh Istoka i Zapada. U njegovim neboderima dom je našlo više od sedam milijuna ljudi, od kojih je 95 posto kineskog porijekla, dok ostali dolaze iz svih krajeva svijeta. Grad se dijeli na poluotok Kawloon, otok Hong Kong i novi dio

U Hong Kongu, Shenzhenu i Makau proveli smo tjedan dana, a posjetili smo ih u travnju; idealan mjesec za posjet jer već u svibnju, naime, kreću monsunske kiše, no nama je vrijeme uglavnom išlo na ruku; doduše ako izuzmete veliki postotak vlage u zraku i sunce koje se rijetko probijalo. 'Tko zna kada su ovdje zadnji put vidjeli zvijezde na nebu', komentirao je jedan kolega. Također, ako građani i posjetitelji žele iz Honga Konga putovati u Kinu i u Makao, moraju imati tri registarske oznake.

Krenuli smo iz Zagreba do Züricha, odakle nam je trebalo gotovo 12 sati leta do Hong Konga. Od aerodroma u Hong Kongu - gdje istovremeno niče nekoliko novih terminala - vozio nas je autobus, iz kojeg smo promatrali kultne crvene i zelene taksije - Toyota Crown Comfort iz 1997. koji dominiraju ulicama Hong Konga. Iako djeluje kao da unutra stanu možda dva kofera, taksisti su prilično snalažljivi. Usto su i vrlo povoljni, ako usporedimo cijene s našima. Primjerice, za vožnju od gotovo 15 minuta platili smo oko pet eura (45 HK dolara).

Odsjeli smo na poluotoku Kawloon, a ljepota, užurbanost i živost Hong Konga oduševili su nas na prvu. Grad ne djeluje napučeno - prema subjektivnom dojmu - iako je stvarnost drugačija, a koliko je lijep tijekom dana, toliko je ljepši u noćnim satima pod neonskim svjetlima grada, uz svjetlosne i video instalacije koje oduzimaju dah.

Ulice su u svako doba dana (i noći) pune ljudi i života, a sve funkcionira kao organizirani kaos koji istovremeno daje osjećaj ugode i sigurnosti. Naša vodička Vini - koja se posebno obradovala turistima - potvrdila nam je da je stopa kriminala u Hong Kongu niska. Naša prva postaja bila je Avenija zvijezda (Avenue of Stars), svojevrsni omaž umjetnicima, gdje se nalazi brončani kip Brucea Leeja, majstora borilačkih vještina i jednog od zaštitnih lica Hong Konga.

U gradu s najskupljim kvadratom na svijetu isplati se cjenkati Službeni jezici u Hong Kongu su kineski (kantonski dijalekt) i engleski, no potrebno je naoružati se strpljenjem jer građanima engleski jezik ipak nije jača strana. Ali će se i dalje truditi pomoći vam, susretljivi su i stranci su im vrlo dragi. Doduše, možda i najdraži simpatičnim gospođama na tržnicama poput Ladies Market i Temple Street Night Market koje smo posjetili već prvi dan, a gdje možete kupiti razne suvenire, nakit, kofere, torbe, ali i stvari za koje niste znali da postoje i da vam trebaju. Možete s tržnice izaći punih vrećica i pritom dobro proći cjenovno - no bit će vam potrebna vještina cjenkanja i malo dramatičnosti kako bi vam spustili cijenu jer su mnogi 'tvrd orah'.

Hong Kong







Hong Kong

Hong Kong je među najgušće naseljenim gradovima svijeta s najviše nebodera; niču kao gljive pa Hong Kong djeluje kao jedno veliko gradilište gdje god se okrenete. Povukli smo sa zagrebačkim 'raketama', no u Hong Kongu je ipak riječ o nekoliko stotina metara višim zgradama od 60 katova, koje doista djeluju impozantno pa ih promatrate sa strahopoštovanjem.

Pogled na nebodersku arhitekturu pruža se već tijekom prelaženja mosta Tsing Ma, 16. najdužeg visećeg mosta na svijetu. Bio je drugi najduži u vrijeme dovršetka. No situacija unutar tih zgrada nije nimalo svijetla - stanovi su jako skupi, a prostori skučeni - cijena jednog kvadrata stana u centru Hong Konga košta oko 30.000 američkih dolara. To znači da biste za stan veći od 35 kvadrata morali izdvojiti gotovo milijun eura. Zbog nedostatka stambenog prostora cijene kuća rasle su za 187 posto od 2010. do 2019. godine. No ipak je riječ o gradu koji drži titulu najskupljeg na svijetu, stalno plešući na rubu nekretninske krize.

Svaki drugi brak završava razvodom Skučeni prostori, priča nam vodička, utječu i na demografiju - parovi zbog neriješenog stambenog pitanja, manjka (priuštivih) stanova, visokih cijena i skupoće života odluče imati jedno ili nijedno dijete. Usto 50 posto brakova završava - razvodom. 'To ne čudi; žive u malim prostorima i novac je velik problem, zbog čega su svađe neminovne', priča nam vodička Vini.

Iako Hong Kong izgleda fascinantno pod neonskim svjetlima, teško je zamisliti da ljudi žive u 'mikrostanovima' od 12 četvornih metara. Situacija je eskalirala do te mjere da ljudi danas unajmljuju - sobe. U potrazi za boljim životom, u posljednjih nekoliko godina 300.000 ljudi otišlo je iz Hong Konga, kaže Vini, no isto tako ih je puno i došlo, mahom stranaca s obzirom na to da Hong Kong među ostalim drži i titulu 'najslobodnije ekonomije svijeta'. 'Posla je dovoljno, ali malo ljudi pa nije rijetkost da se stranci ovdje dosele i zaposle', dodaje vodička, otkrivajući nam u Hong Kongu ljudi rade i po 12 sati dnevno.

Jedna zemlja - dva sustava Dakako, rijetko tko si može priušititi stan u 'jednom od najskupljih na svijetu' pa jedina opcija za tamošnjo lokalno stanovništvo ostaju - socijalni stanovi u kojima živi 30 posto građana Hong Konga. No do njih nije tako lako doći, osim za one starije od 65 godina. 'To je poput lutrije ako želite u stan koji dodjeljuje država', kaže nam vodička. Hong Kong, iako službeno dio Kine, zadržava svoju autonomiju i jedinstven identitet, slobodan od potpune integracije u kineski politički sustav; 'jedna zemlja, dva sustava'. Kad smo prelazili granicu na putu u Shenzhen, dočekali su nas granični prijelazi, puno policije i beskrajno puno kamera te - zabrana snimanja.

No vratimo se Hong Kongu, koji je prije silnih nebodera bio ribarsko selo. U doslovnom prijevodu Hong Kong znači 'mirisna luka', a naša vodička Vini rekla nam je da su davno prije brodovi prevozili mirisne štapiće, što je jedna od teorija kako je dobio ime. Tijekom Opijumskih ratova u 19. stoljeću, 1842. godine, Hong Kong je postao britanska kolonija, čemu svjedočimo i danas dok kraj nas prolaze double-deckeri koji, kao i ostala vozila, mahom električna, voze lijevom stranom ceste.

Ribarsko selo Lei Yue Mun u Hong Kongu







Ribarsko selo Lei Yue Mun u Hong Kongu

Grad je u 150 godina pod Britanijom 'procvjetao', u Hong Kong se krenuo slijevati kapital iz cijelog svijeta i prometnuo se u konkurentnu financijsku 'instituciju', stoga mu nije trebalo dugo da postane gospodarski div s jednim od najvećih BDP-ova po glavi stanovnika. No Kina nije tako olako dala Hong Kong - 1997. godine vratili su taj grad po svoje skute, ali bez potpune integracije u kineski politički sustav. Hong Kong je tada dobio status 'jedne zemlje, dva sustava', zadržavši autonomiju u nekoliko područja, koja im je obećana do 2047. godine.

No unatoč svojoj autonomiji, Hong Kong se suočava s izazovima u očuvanju svojih političkih sloboda. Tijekom posljednjih nekoliko godina, grad je bio poprište masovnih prosvjeda, osobito 2019. godine, kada su se građani pobunili protiv pokušaja usvajanja zakona o izručenju koji bi omogućio izručenje osumnjičenika Kini. Prosvjedi su pokazali duboku zabrinutost stanovnika Hong Konga zbog gubitka političkih sloboda i rastućeg utjecaja Pekinga. No vodička Vini rekla nam je da od tada nije bilo prosvjeda, te da uglavnom izbjegavaju razgovare o politici.

Repulse Bay







Repulse Bay

Kako smo produžili život za šest dana Drugi dan počeo je prilično dinamično - posjetili smo Tin Hau, budistički hram, jedan od najstarijih u Hong Kongu, smješten u zaljevu Repulse (Tsin Shui Wan) u južnom dijelu otoka. Ondje se nalazi i most na kojem stoji da svaki put kada ga pređete, život vam se produži za tri dana. Mi smo ga, nadamo se, produžili za šest.

Repulse Bay

Repulse Bay

Uslijedio je odlazak vidikovac Victoria's Peak - jedan od najljepših na svijetu - odakle se pruža doista spektakularan pogled na Hong Kong, Kawloon i Kinesko more. S nadmorskom visinom od 552 metra, to je najviše brdo na otoku Hong Kong. Iako većina do vrha dolazi kultnom starom uspinjačom, mi smo stigli autobusom. Vodička nam je otkrila da su, za vrijeme britanske kolonije - tijekom 1904. i 1947. godine - ondje smjeli živjeti samo Britanci, dok je Kinezima to bilo zabranjeno prema Odredbi o rezervatu Peak Districta. Dvadesetih godina prošlog stoljeća Robert Hotung bio je prvi Kinez koji je živio na Peaku jer se u to vrijeme smatrao mješovitom rasom.

Iako je povijest grada krenula iz ribarskog sela, danas se time više nitko ne bavi. Doznali smo to u jutarnjoj turi brodom u ribarskom selu Aberdeen, kojim je upravljala simpatična 75-godišnjakinja, koja se nakon covida raduje svakom turistu.

Naša vodička Vini pojasnila nam je da mnogi umirovljeni ribari nikad nisu naučili čitati i pisati, već se bave turizmom (koji uz bankarstvo prednjači u Hong Kongu), brodskim turama i ribolovom dokle ide. Mnogi od njih ostaju živjeti u nastambama na brodu, s obzirom na visoke cijene stanova, ali i emotivnu vezanost.

Vidjeli smo i poznati plutajući restoran Jumbo koji je, nažalost, zatvoren još od covida, no uspješno odolijeva zubu vremena i stoji poput kakvog spomenika nekim boljim vremenima. 'U tim plutajućim restoranima hrana nije bila uvijek najbolja, da budem iskrena, ali to je bio zaštitni znak Hong Konga. Sad ih više gotovo pa i nema zbog covida i pitanje je kad će se i ako uopće otvoriti', priča nam Vini.

Posjetitelji su godinama voljeli dolaziti u restorane na vodi. S obzirom na situaciju, tri godine lockdowna ostavilo je velike posljedice na Hong Kong gdje je uslužna djelatnost dominatna, a oporavak i dalje traje. Mnogi građani i dalje nose maske, i u otvorenim i u zatvorenim prostorima. Mlade ne zanima posao na brodu pa taj posao nema tko preuzeti, a poljoprivrede gotovo više pa i nema, zbog čega žitelji Hong Konga po hranu vikendom odlaze u Kinu, gdje je jeftinije.

Honorova tvornica







Honorova tvornica

No zato šoping centri rade puno parom - tamo gdje smo mi bili smješteni, novi šoping centar nalazio se gotovo na svakih 100 metara, uz brojne restorane i trgovine u gotovoj svakoj uličici, pa kafića za predah i ulične hrane (gdje su cijene doista povoljne pa za 10 eura možete dobiti pristojan ručak) ne nedostaje. U centrima smo uglavnom tražili bijeg i predah od sparine vani, no ako vam je cilj kupovina i prerano dođete, nećete imati puno za vidjeti - dućani se otvaraju tek od 11 sati, a ni to nije garancija. Od kokošjih nogica do jaja jegulje starog 10.000 godina Hong Kong oduzima dah u noćnim satima, kada možete vidjeti grad u njegovu punom sjaju, doslovce, pogotovo ako se zaputite na jednu od brojnih brodskih tura Victoria Harbour; ta luka odvaja otok Hong Kong na jugu od poluotoka Kowloon na sjeveru.

Nisu nas pretjerano šokirane ni cijene u dućanima; vrlo su slične našima nakon inflacije i rasta cijena pa nismo prolazili ni kroz kakav šok. No svakako nas je iznenadila ponuda u dućanima, pogotovo razni kineski slatkiši i - kokošje nogice za grickanje. Nažalost nismo bili toliko hrabri da ih kupimo.

Hong Kong







Hong Kong

Premda u većini dućana primaju MasterCard i Visu (nama je banka uzimala pet posto provizije za svako plaćanje karticom), ljudi ondje uglavnom koriste Alipay na koji spajate svoju kreditnu karticu ili WeChat. Od odjeće, krojačnica, spa centara, kineskih čajeva i nadaleko poznate azijske kozmetike, iz Hong Konga možete pronaći razne trgovine i ponudu 'za svačiji džep i ukus'. Vodička Vini otkrila nam je i kako se u Hong Kongu kreću plaće. Najniža plaća u Hong Kongu iznosi oko 15.000 HK (honkongških dolara), što bi bilo oko 1900 eura kada podijelite sa 7,8, što nam je olakšalo preračunavanje. Iako za naše standarde to zvuči puno, u Hong Kongu je to vrlo malo s obzirom na visoke cijene nekretnina. To je ujedno jedan od razloga zašto većina ljudi koristi javni prijevoz (metro, autobuse). 'Manje od 10 posto građana koristi i ima automobil, preskupo je', tvrdi Vini.

Hrana je - zanimljiva. Sve, naravno, ovisi o našim nepcima, a možemo reći da smo doista imali prilike kušati raznu hranu - među ostalim i vrlo ukusni dampling - koja se ispred nas pojavljivala u slijedovima, na rotirajućem stolu, obavezno uz šalicu čaja. Naravno, većinom su to bila morska jela, od škampa, kamenica, sushija do jastoga koji su dio ponude za doručak, ručak i večeru u hotelu. Sve to uz, naravno, neizostavne nudle. Srećom imaju razumijevanja za strance pa uz štapiće dobivate sav pribor za jelo. Potrudit će se ponuditi vam najbolje iz svoje ponude, predstaviti tradicionalna jela i pritom promatrati vaše reakcije.

Hrana u Kini





Hrana u Kini

Doznali smo i kojim su se slasticama Kinezi gostili u djetinjstvu - narezali bi rajčicu i 'umočili' je u šećer. Moramo reći da nam se ta varijanta doista svidjela. Probali smo i 10.000 godina staro jaje jegulje. Iskustvo je bilo intrigantno, ali nedovoljno da bismo ga ponovili. Juha od kupusa i juha s patkom i kruškom također ne bi bile naš prvi izbor, ali zato nas je oduševilo njihovo voće, pogotovo passion fruit i dragon fruit (pitaya).

Shenzhen







Shenzhen

Lažni Gucci u kineskoj Silicijskoj dolini Na granici s Hong Kongom nalazi se Shenzhen, megalopolis od preko 12 milijuna stanovnika kojem često tepaju 'azijska Silicijska dolina'. Upravo je Shenzhen dom i sjedište brojnih svjetskih, mahom tehnoloških kompanija. Posjetili smo Centar za istraživanje i razvoj našeg domaćina, tvrtke Honor, te dobili uvid u proizvodnju vrhunskih pametnih telefona.

U Shenzhenu je komunikacija s bližnjima bila malo otežana - dok u hotelu u kojem smo bili smješteni normalno rade Messenger i WhatsApp, van hotela im nismo mogli pristupiti, za razliku od Hong Konga gdje ih slobodno možete koristiti kad god se povežete na WiFi. Općenito se kineski Shenzhen i administrativna regija Hong Kong dosta razlikuju, od kulture do (ponašanja) ljudi.

A ako tražite povoljniju destinaciju za, primjerice, odjeću i obuću, preko granice, u Shenzhenu, nalazi se veliki shopping centar Luohu Commercial City, za one najhrabrije, prema našem iskustvu. Ondje se mogu naći lažni Gucci, Chanel i ostali brendovi, ostale razne kopije, punjači i gadgeti po povoljnom cijenama, majice - za sve to izdvojit ćete nekoliko desetaka eura, ovisno o vašoj vještini cjenkanja. Vodička nas je na početku upozorila da pokušamo što više ignorirati prodavače koji stoje ispred svojih trgovina, a koji postaju predani sljedbenici čim ugledaju strance.

Zaista se puno toga može naći po odličnim cijenama, no trebali smo se bolje pripremiti na poneke neugodne situacije, kada su nam se nametale usluge koje nismo tražili, željeli ni trebali.

Karaoke u Kini

Okušali smo se u Shenzhenu i u karaokama koje su vrlo popularne u Kini i može ih se naći gotovo na svakom uglu. Ponuda pjesama nije bila nešto bogata, ali svatko je našao glazbenu poslasticu za sebe. Funkcionira tako da unajmite veću sobu s crnim kožnim foteljama, 'pozornicom', nekoliko mikrofona, a zatim se spajate WeChatom kako biste pristupili popisu pjesama. Kroz prozor možete 'virnuti' što se događa i u drugim sobama. U Shenzhenu nismo proveli dovoljno vremena za detaljniji uvid, no - treba nešto ostaviti i za povratak, a Shenzhen nas je doista privukao i želja nam je vratiti se u 'azijsku Silicijsku dolinu'.

Makao







Makao

Šezdeset kilometara zapadno od Hong Konga nalazi se druga posebna administrativna regija Makao, koja također funkcionira po principu 'jedna zemlja, dva sustava' i gdje živi 600.000 stanovnika. Sastoji se od poluotoka, i otoka Taipa i Coloane. Tamošnji građani kažu da je riječ 'o malom gradu', no za nas je to bio sve samo ne mali grad, u koji smo stigli nakon što smo prešli granicu iz Honga Konga u Makao, nakon jednosatne vožnje brodom.

Za razliku od Hong Konga koji je 150 godina bio pod britanskom vlašću, Makaom je sve do 1999. godine upravljao Portugal, kojem je Makao bio iznajmljen kao trgovinska luka još u vrijeme kineske dinastije Ming 1557. Godine 1999. Makao je pripao Kini.

Hram u Makau





Hram u Makau

Riječ je o najstarijoj europskoj koloniji u Kini, a utjecaj Europljana osjeti se i vidi u unutrašnjosti grada. Doista je zanimljivo na dalekom Istoku vidjeti dašak Europe i nazive ulica na portugalskom. Kineski Las Vegas Ondje su službeni jezici kineski (mandarinski) i portugalski, a portugalsko državljanstvo ima oko 300.000 stanovnika. Makao je ujedno omiljena vikend-destinacija Kineza - granica s Kinom udaljena je tek pet minuta, ovisno ide li se automobilom ili javnim prijevozom - tako da smo mi činili rijetke 'strance' u posjetu Makau. Bili smo i na vrhu Macao Tornja visokog 338 metara. Ondje se na 57. katu nalazi rotirajući restoran kojem treba oko sat vremena za cijeli krug, tijekom kojeg uživate u ručku sa spektakularnim pogledom na grad.