Kako koristiti Tinder, a da za to ne saznaju vaši Facebook prijatelji?

Postoji nekoliko jako dobrih razloga zašto vašim Facebook prijateljima ne biste trebali dati do znanja da koristite Tinder - pogotovo ako među njima ima članova uže rodbine. Ne brinite, postoji rješenje

Promijenite sigurnosne postavke Facebooka

Premda stara škola povezanih značajki dviju društvenih mreža više ne postoji, to ne znači da ju Tinder ili Facebook neće u jednom trenu vratiti. Kako biste se osigurali od slučajnog otkrivanja informacija, dobar potez bio bi učiniti Tinder na Facebooku privatnim. To možete napraviti ulaskom u izbornik Apps and Websites unutar postavki Facebooka te promjenom vidljivosti Tindera na 'Only me'.

Ako želite još malo dodatne sigurnosti, maknite 'lajk' s Tinderove Facebook stranice i promijenite profilnu sliku ukoliko istu koristite na Tinderu.