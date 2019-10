Nikako na zelenu granu u poslovnim knjigama? Donosimo vam četiri savjeta što će garantirano povećati vaše prihode

Suvremenosti se ne treba bojati. Živimo u vrlom novom svijetu prepunom boljih mogućnosti. Koliko ćemo potencijala koji donose inovacije i iskoristiti, stvar je samo naše umješnosti da sudjelujemo u promjenama. I koliko se god to hvatanje koraka s vremenom činilo važnim za naš privatni život, još je važnije kad je u pitanju posao. Digitalizacija je stigla te nezaustavljivo transformira tržište. A najveće koristi od nje mogu imati upravo mala poduzeća jer im njihova kompaktna struktura omogućuje okretnost, na kakvoj im velike firme mogu samo pozavidjeti. U nastavku donosimo brojeve koji će to dokazati

Pitanje digitalizacije tržišta postalo je ne samo neizbježna, nego i vruća tema kojom bi se trebala baviti svaka kompanija - bez obzira na svoju veličinu - koja planira poslovne uspjehe i u budućnosti. Osobito se to odnosi na mala poduzeća. Ona tradicionalno pružaju najveći otpor promjenama, iako je upravo njihovo uvođenje, pokazuju mnoge studije, ključ uspješnog poslovanja. Kako bismo razbili barem neke od strahova koji prate digitalizaciju, sastavili smo kratku, ali korisnu listu prednosti koje ona donosi upravo malim biznisima.

Najveća joj je prednost to što prelazak na digitalno poslovanje omogućuje poduzećima spajanje korisnika, informacija i procesa. A super je vijest to što mala poduzeća koja se upuste u tu transformaciju poslovanja mogu očekivati rast prihoda od 26 posto, dok troškovi padaju za 22 posto. Pokazala je to studija koju je, između ostalih, proveo Microsoft. U studiji je sudjelovalo više od 1000 poduzetnika iz 23 industrije. Prema toj istoj studiji, ispitanici su naveli sljedeća četiri područja kao ključna mjesta na kojima im pomaže digitalizacija.

Jednostavno i direktno dođite do svog kupca

Značajan udio potrošača pripada skupini digitalno iznimno pismenih ljudi. Industrija ih naziva čak i digitalnim nativcima. To su mladi ljudi koji su se rodili s telefonom u ruci i većinu svojih informacija, kupnji i generalno života konzumiraju kroz online platforme.

Kompanije koje su prisutne i na internetu imaju stoga, logično, priličnu prednost pred onima koje to nisu. Udio tržišta ovisnog o online platformama nije zanemariv. Štoviše, čak je u stalnom porastu. Tako se, recimo, pretpostavlja da će u narednim godinama omjer kupovine obavljene e-trgovinom i kupovine obavljene u fizičkom dućanu iznositi barem 50:50.

No digitalizacija nadilazi kreiranje jedinstvenih web te stranica na Facebooku i Instagramu za vašu kompaniju. Umjesto toga, digitalizacija će vam najviše koristiti zbog informacija koje prikuplja na jednom mjestu. Analizom podataka koji se prikupljaju moći ćete vrlo precizno upoznati svoje tržište i njegove specifične potrebe. A provodite li neke marketinške kampanje, te će vam analize omogućiti uvid u to koliko su one zapravo uspješne, to jest vraćaju li vam novac koji trošite na oglašavanje.

Upravo je to ključni moment za manje biznise čiji odjeli marketinga obično nemaju goleme budžete. Digitalno oglašavanje obično je jeftinije od konvencionalnih oglasa u novinama, a usto je targetiranje ciljanih skupina mnogo preciznije. To su ljudi kojima želite prodati svoj proizvod. Digitalnim oglašavanjem, shodno tome, možete vrlo precizno odrediti profil svog kupca, uključujući karakteristike poput njegove dobi, lokacije ili preferenci.

Optimizirajte svoje poslovanje

Čak trećina ispitanika uključenih u studiju izjavila je kako je povećanje učinkovitosti njihovog poslovanja jedan od glavnih strateških ciljeva. Srećom, dostupan je niz online alata koji to omogućuju. Donedavno su ti alati bili dostupni samo specijaliziranim IT kompanijama i velikim igračima, ali danas su toliko dostupni da si ih mogu priuštiti čak i mali biznisi.

Pomoću njih lako ćete organizirati i pratiti sve radne procese te pristupati bazama podataka u kojima su sve nužne informacije ključne za uspješno poslovanje združene na jednom mjestu. Sve to radne procese čini preglednijima, bržima i, u konačnici, učinkovitijima.

Transformirajte svoje proizvode i usluge

Mnogi od ispitanika prijavljuju da im je digitalizacija omogućila nov i drugačiji pogled na vlastite proizvode i usluge. Ulaskom u digitalni svijet te korištenjem analitičkih alata shvatili su što treba njihovim kupcima te uz neznatne preinake proizvoda i usluga koje nude proširili svoje tržište. Drugim riječima, povećali su profit.

Njihovi su klijenti iznimno pozitivno reagirali na dvosmjernu komunikaciju i brze promjene proizvoda koje su uslijedile direktnom komunikacijom s kupcima. Na kraju dana svakome je od nas važno da nas se čuje. A veća je šansa da će se sretan i zadovoljan kupac uvijek rado vratiti i potrošiti više.

Spasite svoje zaposlenike od dosadnih poslova

Digitalizacija, kao što smo već rekli, ubrzava stvari. To znači da će vaši zaposlenici trošiti manje vremena na poslove koji su se prije obavljali sporim manualnim radom. Nadalje, to isto tako znači da će imati više slobodnog vremena da usmjere svoje aktivnosti na područja kojima se dosad nisu bavili, a mogla bi rezultirati širenjem tržišta i povećanjem dobiti.