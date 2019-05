Kad točno stiže novi iPhone? Evo što znamo

Prema dosadašnjem iskustvu, Apple ima točno definiran termin predstavljanja, premda dolazak samih uređaja obično nije strogo definiran

Ako smo išta naučili od dosadašnjih predstavljanja novih iPhonea, onda je to da se Apple voli držati strogih rasporeda. Američki proizvođač smartfona godinama izbacuje nove telefone u rujnu, no konkretni datum dolaska telefona u dućane svake je godine drukčiji. Primjera radi, prošlogodišnji iPhone XS i iPhone XS Max u dućane su stigli u rujnu, dok je iPhone XR došao tek pred sam kraj godine. iPhone 8 i iPhone 8 Plus su, u drugu ruku, na tržište su stigli već u rujnu 2017., dok je iPhone X stigao tek u studenom te godine.