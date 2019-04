Evo kako ćete se sakriti od drugih dok ste na Facebooku

Najveća društvena mreža svijeta služi, između ostalog, kako bi nas što brže povezala s drugima. Ali, što ako to ne želite ili trenutno nemate vremena za druženje? Doznajte kako se možete prikriti

Morat ćete promijeniti status u obje aplikacije. Evo uputa kako to učiniti, korak po korak.

Otvorite Facebook u web pregledniku.

U tabu Chat u donjem desnom kutu zaslona kliknite na sličicu zupčanika i potom na Turn Off Active Status.

U prozoru Active Status koji će se pojaviti kliknite Turn off active status for all contacts i zatim Okay.

Imajte na umu kako možete biti prikazani kao da ste offline tek pojedinim korisnicima. Postoje li točno određeni ljudi s kojima ne želite razgovarati odaberite opciju Turn off active status for only some contacts… i unesite njihova imena. Možete napraviti i suprotno: odaberite Turn off active status for all contacts except… kako biste bili prikazani kao da ste offline svima osim odabranoj nekolicini.

Kako sakriti da ste na Facebook Messengeru dok koristite web preglednik

Kliknite na Messenger na lijevoj strani zaslona.

Kliknite na sličicu zupčanika na lijevoj strani Messengera i potom na Settings.

Isključite Show when you're active.

Kako sakriti da ste na Facebooku dok koristite mobilnu aplikaciju

Otvorite Facebookovu aplikaciju.

Kucnite na sličicu s tri vodoravne linije u gornjem desnom kutu.

Kucnite na Settings & Privacy i zatim na Settings.

Kucnite na Active Status u odjeljku Privacy.

Isključite Show when you're active i potvrdite tako što ćete kucnuti na Turn Off.

Kako sakriti da ste na Facebook Messengeru dok koristite mobilnu aplikaciju