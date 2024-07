Želite znati koje aplikacije prate vašu lokaciju? Evo uputa za Android

Otvorite aplikaciju Settings na svom telefonu.

Pomaknite se prema dolje i kucnite Location.

Odaberite App location permissions za prikaz popisa aplikacija kategoriziranih na temelju njihovog pristupa lokaciji.

U odjeljku Not allowed vidjet ćete popis aplikacija koje nemaju pristup vašoj lokaciji.

Kako promijeniti dopuštenja za praćenje lokacije

Za ovo možete koristiti isti izbornik u sklopu aplikacije Settings. Odaberite aplikaciju za koju želite promijeniti dopuštenja lokacije i odaberite jednu od sljedećih opcija: Allow all the time, Allow only while using the app, Ask every time ili Don't allow. Imajte na umu kako se dostupne opcije u izborniku mogu razlikovati za različite aplikacije.

Kada aplikaciji dajete dopuštenje za lokaciju, također možete omogućiti sklopku Use precise location ako je potrebno. Ova postavka pomaže aplikacijama kao što su Uber i Google Maps da što točnije otkriju vašu lokaciju.

Kako provjeriti koje su aplikacije nedavno zatražile vašu lokaciju

Osim što vidi koje aplikacije imaju dopuštenja za lokaciju, Android također vodi evidenciju kada aplikacija pristupa vašoj lokaciji, zajedno s drugim važnim dopuštenjima za pametni telefon. Morat ćete koristiti Androidovu značajku Privacy Dashboard. Evo kako to možete učiniti: