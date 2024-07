Želite zamagliti kuću na Google Street Viewu? Pogledajte kako

Google vam omogućuje zamućivanje kuće na Street Viewu, iako nije baš na prvu loptu jasno kako to učiniti. Imajte na umu to da će zamućivanje biti trajno, stoga razmislite je li to ono što želite prije no što podnesete zahtjev.

Zbog toga takav zahtjev podnesite samo za objekt u kojem živite. Učinite li to s nečijom drugom kućom, ni njeni vlasnici neće moći poništiti zamućenje.