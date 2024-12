Jutarnjim ritualima do globalnog uspjeha: Ovako Zuckerberg, Altman i Cook započinju dan

Mark Zuckerberg: Društvene mreže i MMA

Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg započinje svoj dan u 8 sati pregledavanjem aplikacija koje je stvorio – Facebooka, WhatsAppa i Messengera. Unatoč jutarnjem skrolanju, brzo prelazi na fizičku aktivnost. Nekad je trčao, ali sada preferira džiju-džicu i MMA. 'Ako prestanete obraćati pažnju samo na sekundu, završit ćete na podu', rekao je Zuckerberg, aludirajući na intenzivnost ovog sporta.

Tim Cook: Rano ustajanje za e-poštu

Izvršni direktor Applea Tim Cook diže se između 4 i 5 sati. Prvi sat provodi pregledavajući povratne informacije korisnika i zaposlenika, a koristi ih kao motivaciju za poboljšanja. Nakon toga odlazi u teretanu i vježba bez ometanja telefona. Njegov recept za doručak? Kombinacija zdravih namirnica poput bjelanjaka, žitarica bez šećera i bademova mlijeka.

Sam Altman: Fokus na produktivnost

Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman smatra da su jutarnji sati najproduktivniji. Bez sastanaka i ometanja, posvećuje se intenzivnom radu uz veliku šalicu espressa te često preskače doručak. 'Fokus je ključ', kaže Altman te vjeruje da mu takav pristup omogućava maksimalnu učinkovitost.

Evan Spiegel: 'Vrijeme za mene'

Osnivač Snapchata Evan Spiegel ustaje u 5 sati kako bi uživao u 'vremenu za sebe'. Uz dvostruki espresso i meditaciju, započinje dan bez distrakcija. Zahvaljujući supruzi, supermodelu Mirandi Kerr, Spiegel je otkrio čari meditacije kriya i aromaterapijskih proizvoda koje ujutro koristi za energiju.

Jeff Bezos: Bez telefona tijekom doručka

Bivši izvršni direktor Amazona Jeff Bezos preferira opušteniji početak dana. Jutarnje čavrljanje uz kavu i doručak s obitelji njegovi su prioriteti. Najvažnije pravilo? Bez telefona za stolom. Nakon doručka odlazi u teretanu, a zahtjevne sastanke zakazuje isključivo do podneva jer vjeruje da je tada mentalno najbistriji.

Marc Benioff: Meditacija za mirnu glavu

CEO Salesforcea Marc Benioff veliki je pobornik meditacije. Svakog jutra provodi 30 do 60 minuta duboko se opuštajući kako bi smanjio stres i pripremio se za radni dan. Njegova posvećenost meditaciji inspirirala je postavljanje meditacijskih soba u uredima Salesforcea diljem svijeta.

Peter Warwick: Šetnja uz rijeku Hudson

Šef Scholastica Peter Warwick kombinira vijesti i fizičku aktivnost. Nakon što pročita novine, poput The New York Timesa i The Guardiana, odlazi u šetnju ili džogiranje sa suprugom duž rijeke Hudson. Taj njihov ritual traje već više od desetljeća, a nakon toga Warwick doručkuje tost s avokadom uz skinny latte.

Bob Iger: Tihi fokus

Izvršni direktor Disneyja, Bob Iger, ustaje u 4.15 sati, izbjegavajući telefon do završetka tjelovježbe. On koristi to mirno jutarnje vrijeme kako bi razbistrio misli i organizirao prioritete. Njegova rutina uključuje vježbanje u tamnoj prostoriji s ugašenim zvukom TV-a i omiljenom glazbom u pozadini, piše Business Insider.