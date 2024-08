Jeste li znali: Neke od najboljih videoigara inspirirane su ovim knjigama

Dobra adaptacija knjige često bilježi dodatni uspjeh jer igre imaju koristi od već postojećih mitova, svjetova i likova, čak i ako izvorni autor nije previše uključen u njih. One razvojnom programeru daju slobodu i strukturu pri adaptaciji romana u videoigre, što često rezultira kreacijama koje bi svaki ljubitelj knjiga i igara trebao zaigrati.

Foršpan za legendarni The Witcher 3: Wild Hunt

Serijal Witcher CD Projekt Reda adaptacija je posljednjih romana iz serijala Andrzeja Sapkowskog, no i utire vlastiti put originalnom naracijom. Witcher 3 i njegovih nekoliko ekspanzija se, prema mnogim fanovima, smatraju odvojenim svemirom. Unatoč eventualnoj tužbi i stavu Sapkowskog, autor priče u igri Marcin Blacha stvorio je impresivnu mješavinu srednjevjekovne fantazije i nadnaravnog.

Velik dio scenarija rezultat je angažmana autora serijala knjiga Dmitrija Glukhovskog , također jednog od vodećih pisaca za Metro: Last Light, a on je dopustio ovoj videoigri da djeluje kao zaseban nastavak, a ne kao izravna adaptacija. Intenzivna akcija u kombinaciji s impresivnom pričom pokazuje koliko solidna igra može biti kada se u njezino stvaranje uključi autor izvornog materijala, piše Humble Bundle .

Originalna serija knjiga 'Metro' prati protagonista po imenu Artyom nakon što nuklearni rat rezultira postapokaliptičnom pustoši u velikom dijelu svijeta. Ova se tema dobro uklapa u Metro: Last Light, najbolju od triju adaptacija videoigara, sa svojim atmosferskim lokacijama, elementima horora i briljantnim opisima.

One i njihovi zapleti dovoljno su dobro napisani da očaraju autoricu izvorne serije knjiga Ayu Nishitani . Ona možda nije uključena u razvoj novijih naslova poput Shin Megami Tensei V, ali veliki je obožavatelj serije, voli ih igrati i svima im je dosad dala odobrenje.

Kako su izlazili novi nastavci, zadržana je ideja prizivanja, prikupljanja i spajanja demona u serijalu i spin-off seriji Persona, ali danas ima malo veze s izvornim materijalom. Ovaj fascinantan pristup znači da igrači mogu igrati ove duboke i zanosne JRPG-ove bez potrebe da znaju bilo što o knjigama koje su igre do sada vjerojatno nadmašile.

Hogwarts Legacy možda ne doseže kreativne visine kao izvorne knjige te za sobom vuče kontroverze vezane uz J.K. Rowling , no radi se o prvoj i jedinoj igri koja igračima nudi izbor klase te pruža priliku istraživanja prekrasnog svijeta i upoznavanje posve novih likova poput Sebastiana Sallowa.

Harlan Ellison napisao je nagrađivanu znanstvenofantastičnu kratku priču 'Nemam usta, a moram vrištati' u jednoj noći 1966. Priča o posljednjih pet ljudi na Zemlji nakon što je umjetna inteligencija uzrokovala izumiranje čovječanstva dobila je fascinantnu adaptaciju u obliku avanture izdane 1995.

Ovaj legendarni remake kratke priče izrađen je uz pomoć samog Ellisona, a on je ispočetka napisao cijeli scenarij i čak je dao glas umjetnoj inteligenciji 'AM'. Ova je adaptacija, bez dvojbe, do danas ostala najboljim načinom da se iskusi priča originalne knjige. Ima srž onoga što je Ellison napravio 1966., ali s proširenim sekvencama zapleta i stiskom interaktivne narativne avanture, a istovremeno se bavi teškim temama poput genocida i mentalnog zdravlja.