Jedna od najpopularnijih videoigara na svijetu dobiva impresivnu grafičku nadogradnju, no neki će igrači ostati kratkih rukava

Microsoft je službeno objavio dolazak Nvidijinog RTX 'ray tracinga' u popularni Minecraft predstavljanjem jedne od najimpresivnijih grafičkih nadogradnji do sad

Kontroverzna nadogradnja

Grafička nadogradnja za Minecraft donekle proturiječi glavnom razlogu zašto je Minecraft uopće posao popularan. Igra je, naime, dostupna na hrpi platformi - od PC-ja, preko Xboxa One pa sve do iOS-a i Androida. Tim rečeno, niti jedna platforma osim PC-ja neće dobiti nikakvu korist od nadogradnje koju omogućavaju grafičke kartice čija cijena kreće od 2900 kuna prema više. Što se starijih grafičkih kartica iz Nvidije tiče, one će također podržavati ray tracing, samo u reduciranom formatu, dijelom zato jer nemaju za to posvećen hardver - 'najslabija' kartica koja će to moći raditi je GTX 1060 sa 6 GB RAM-a.