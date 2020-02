Jedan od najvećih Sonyjevih klasika stigao je na PS4 - isprobali smo Patapon 2 Remastered

Sjetilli smo se ere PlayStation Portablea i zaigrali renoviranu verziju kultne glazbene strategije Patapon

Na PlayStationu 4 smo već jednom imali priliku zaigrati Patapon, i to u remasteru izvornog naslova, no krajem siječnja stigao je i unaprijeđeni Patapon 2 koji, pored novih jedinica i neprijatelja u igru uvodi i takozvane heroje s posebnim moćima, kao i niz drugih elemenata koji nadograđuju izvorno iskustvo.

Povratak klasika

S obzirom da smo na samom početku recenzije spomenuli da se ovdje radi o vrlo lijepom i vrlo zabavnom naslovu koji je, eto, dosegnuo i kultni status – nepotrebno je diskutirati o tome koliko je sama igra dobra, zato jer je. Problem je, naime, što pred sobom imamo već drugi 'restaurirani' Patapon koji povećane lažne rezolucije (ekran ima prilično velik crni okvir) ne nudi ništa novog osim frustracija uzrokovanih kašnjenjem zvuka.

Kao što smo već valjda tri puta spomenuli, ovdje je riječ o igri koja od igrača traži da prati ritam. U drevnoj eri vladavina PlayStation Portablea, igranje Patapona nije bilo problematično, no na novim televizorima ono je – i to zbog kašnjenja zvuka. Stvar nimalo ne olakšavaju moderni zvučni sustavi koji nerijetko zvuk projiciraju kroz soundbarove ili slične spravice, što igru čini praktički neigrivom. Štoviše, zvuk toliko kasni da je razmak između pritiska tipke i same igre veći od jedne sekunde.

Najveći razlog zbog koje nas ova verzija Patapona ljuti je da se radi već o drugoj restauraciji Patapona koja ima identični problem. Na sreću, cijelu zavrzlamu oko kašnjenja zvuka moguće je zaobići spajanjem slušalica na kontroler, što opet nije isprika za polovični proizvod koji, prema svemu sudeći, moguće igrati samo ako ste spremni zanemariti vaš skupi zvučni sustav.