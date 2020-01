Je li smartfonima odzvonilo? Evo što kaže istraživanje predstavljeno na CES-u

Smartfone će i u novom desetljeću ostati dominantan potrošački uređaj, a dolazak nove, pete generacije mobilnih mreža 5G ne jamči porast nadogradnje ni kupnje novih uređaja u svijetu, osim u Kini i Južnoj Koreji, pokazuje istraživanje svjetskog udruženja GSMA

'Istraživanje GSMA o budućnosti uređaja pruža bogat uvid u trendove usvajanja potrošačke tehnologije tijekom idućih godina novog desetljeća, uključujući i trendove za pametne telefone, zvučnike, nosive uređaje i druge kategorije u nastajanju. Ekosustav uređaja bit će presudan u oblikovanju 'putanje' usvajanja 5G, ali je pogrešno vjerovati da će potrošači na svakom tržištu gledati nadogradnje 5G na isti način', ocjena je šefa GSMA Intelligencea Petera Jaricha, koji stoga operatorima i proizvođačima uređaja savjetuje da 'potrošačima sve razumljivo objasne ako se nadaju iskoristiti 5G priliku'.



To temelji uz ostalo i na trendovima koji su se pokazali u istraživanju, među kojima je primjerice i to da su pametni telefoni u vlasništvu odraslih u većini zemalja svijeta s visokim i srednjim dohotkom 85 do 95 posto, ali da ipak samo 30 do 40 posto ispitanika na značajnijim tržištima, poput SAD-a, Europe i Australije kažu da će dolazak 5G vjerojatno rezultirati nadogradnjom pametnog telefona u kratkom roku.

Za razliku od tih tržišta, korisnici iz Kine i Južne Koreje najavili su da će te nadogradnje brzo usvojiti, pogotovo u Kini, čijih je gotovo 50 posto potrošača reklo i da će kupiti 5G telefone čim postanu dostupni.

Izazovi nosive tehnologije te pametni uređaji za kuću, zdravlje i starije osobe



Osim pametnim telefonima istraživanje GSMA se bavilo i drugim 'pametnim uređajima', za domove i tzv. nosive tehnologije, pri čemu su utvrdili da 'razdrobljenost' ili fragmentacija na tržištima uz nedostatak kompatibilnosti između proizvođača ometaju usvajanje pametnih uređaja za dom/kuću.



No, i u tom segmentu ima naprednijih trendova, među kojima je veliki rast popularnost pametnih zvučnika, koji su se kao kategorija uređaja u istraživanju pokazali s najbržim rastom u odnosu na 2018., za deset postotnih bodova, na 21 posto kućanstava u svijetu kojih ih posjeduju.

'Pametni zvučnici su postali kao neko središnje mjesto u kući, ali i ključni za širi razvoj umjetne inteligencije, s čijim se izazovima suočavaju i veliki poput Amazona i Googlea, nastojeći da kupci nadiđu osnovne funkcionalnosti na višim vrijednostima', kažu iz GSMA.



Uz zvučnike, porasle su i stope korištenja tzv. nosive tehnologije, prije svega fitness i pametnih satova, koje sada posjeduje 21 odnosno 10 posto odraslih u svijetu.

'Milenijalci' pokazuju najveće stope vlasništva nad tim uređajima, jer su tehnološki pametniji od starijih generacija, koje pak jako slabe koriste zdravstvene pametne uređaje koji bi im mogli pomoći u svakodnevnom životu. To su propuštene prilike za tehnološke kompanije, pa i vlade u svijetu, jer bi se takvim uređajima lakše moglo daljinski nadgledati čitav niz uvjeta koje prate starije ljude, uz istodobno smanjenje volumena osobnih savjetovanja i 'naprezanja' u ionako opterećenim nacionalnim zdravstvenim sustavima', zaključuju iz GSMA-a.