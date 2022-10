Je li gaming profesija ili samo hobi?

Mnogi profesionalni igrači počinju s igranjem kao hobijem, ali ga zatim pretvaraju u karijeru. Dok se većina nas najbolje opušta upravo uz gaming i tako bježi od stvarnosti te stresa koji sa sobom nosi svakodnevica. Gaming je zaista odličan hobi u kojem možete uživati sami ili s drugima. Mnogi od nas, priznali to ili ne, upravo uz igru vežu neke od najljepših uspomena

Gaming industrija sve više raste jer se ljudi vole igrati i natjecati, maštati i otkrivati nove stvari, a igre nisu jedino što ih vezuje uz tehnologiju i digitalni svijet. Video igre su postale više od običnog hobija. Općenito govoreći, igranje je strast koja se uglavnom provodi u slobodno vrijeme. Netko će to odabrati kao hobi, a netko će iskoristiti svu svoju strast prema igri i upravo na ovaj način zarađivati za život.

Dok mnogi ljudi o igricama razmišljaju kao o nečemu čime su se bavili kada su bili djeca, drugi su to pretvorili u profesiju koja svake godine zarađuje milijune dolara. Gaming je profesija kojoj raste popularnost i profitabilnost. To nije samo aktivnost, već industrija s vlastitom kulturom, jezikom i slavnim osobama. Gaming je svakako postala ozbiljna industrija te je jedan je od najbrže rastućih čak i ispred filmske industrije. Prema Business Insideru, tržište eSporta vrijedi više od 1,1 milijarde dolara u 2022. Najpopularniji gaming događaj na svijetu je The International Dota 2 turnir, koji je imao nagradni fond od preko 25 milijuna dolara. Postao je jedan od najgledanijih eSports događaja na svijetu. Jedan od najpopularnijih oblika natjecateljskog igranja su online turniri na kojima se igrači natječu jedni protiv drugih za novčane nagrade i uz podršku milijuna obožavatelja diljem svijeta. Obično se emitiraju na Twitchu, YouTubeu i drugim platformama.