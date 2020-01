Je li baterija vašeg smartfona u dobrom stanju? Evo kako ćete provjeriti, i to besplatno

Pokazat ćemo vam nekoliko načina kako možete pratiti stanje baterije u pametnom telefonu s Androidom

Na žalost, u Android nije ugrađena značajka koja bi vam to omogućavala. Ali, možete doći do određenih podataka o bateriji u postavkama.

Otvorite Settings pa Battery i kucnite sličicu s tri točkice u gornjem desnom kutu kako bi otvorili izbornik. U njemu odaberite Battery usage option.

Pojavit će se zaslon Battery usage, gdje je popis aplikacija koje su najviše trošile bateriju otkad ste ju zadnji put napunili. Kucnite na sličicu s tri točkice i odaberite Show full device kako bi dobili pregled potrošnje zaslona i samog operativnog sustava.

Smanjite li korištenje najvećih potrošača, vaša će baterija dulje potrajati i ostati u boljem stanju.

Kako provjeriti stanje baterije pomoću pozivnog koda

Android ima nekoliko skrivenih kodova koje možete ukucati u aplikaciju Phone kako bi mogli pristupiti izbornicima za testiranje. Među njima je i onaj za provjeru stanja baterije:

*#*#4636#*#*

Moguće je kako kodovi neće raditi podjednako dobro na svim Androidima pa imajte to na umu.

Upogonite aplikaciju

Postoji više aplikacija koje možete upotrijebiti za provjeru stanja vaše baterije. Kao primjer ćemo koristiti AccuBattery.

Ta aplikacija pomoći će vam, između ostalog, pri punjenju baterije tako da u što manjoj mjeri potrošite broj punih ciklusa punjenja i pražnjenja, ograničen za svaku bateriju.

Puni ciklus punjenja događa se svaki put kad ispraznite bateriju do kraja i potom ju potpuno napunite. Ali, može se dogoditi i kad bateriju napunite do 100 posto, ispraznite ju do 50 posto i zatim ponovno napunite do maksimuma.