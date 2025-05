Izvrstan pametni sat uz jednu malu zamjerku: Isprobali smo Huawei Watch Fit 4 Pro

Vizualno, mislim da ne moramo previše mlatiti oko grma. Riječ je o uređaju koji je inspiriran konkurencijom iz Applea, konkretno Ultrom; od boje kućišta, ravnog ekrana, nezaobilazne digitalne krune do gumba za pokretanje treninga, pa i boje remena.

Terenski test

Što se svakodnevnog testiranja uređaja tiče, napravio sam mali eksperiment i istovremeno nosio Apple Watch Ultru 2 na jednoj i Huawei Fit 4 Pro na drugoj ruci. Makar je riječ o objektivno lakšem uređaju, zbog nekog razloga Fit 4 Pro nikad nije 'nestao' tijekom nošenja kao što to znaju raditi Appleovi satovi.

Možda je to zbog materijala remena, koji je jako blizu, ili ergonomije, koja zbog manjka funkcija za izbočenu digitalnu krunu ne nudi fleksibilnost kao kod konkurencije - no usporedba i natjecanje među platformama jednostavno nemaju smisla. I to je zapravo problem jer, unatoč svemu što sam dosad nadrvio - Huawei Fit 4 Pro je i dalje izvrstan pametni sat.