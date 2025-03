Isprobali smo Huawei FreeArc: Ovo su naši dojmovi nakon tjedan dana testa

Najnovije slušalice kineskog proizvođača savršene su za korištenje u teretani, no koji su njihovi ostali aduti? Saznali smo tijekom jednotjednog testa

Tržište bežičnih slušalica u posljednje vrijeme pokušava pronaći nova ergonomska rješenja za već riješen problem. Uz vrlo kompetitivnu konkurenciju, velik broj izbirljivih kupaca i potencijal za zaradu na gomili rekreativaca, njihov novi oblik svakim je danom sve popularniji. Slušalice Arc, koje se nose oko uha, kombiniraju kompaktnost earbudsa s ergonomijom onih koje se nose preko uha te stvaraju rješenje koje je na pola puta između spomenutih. Avangardni dizajn Njihovi rezultati me, da budem iskren, osobno nikad nisu obarali s nogu, no moram priznati da me funkcionalnost i elegancija ovih slušalica definitivno privlače. Prošle godine sam, naime, dobio priliku isprobati Huaweijev Freeclip, avangardnu slušalicu koja se stavlja preko uške te koja radi isto što i Huawei FreeArc, o kojem je ovdje riječ. Nova Huaweijeva slušalica je, doduše, puno više orijentirana na rekreativce te donosi nekoliko značajki koje će posjetitelji teretana jako cijeniti.

Sama slušalica je na prvi pogled prilično neobična. Njezin organski oblik, silikonska presvlaka preko luka, izduljeni dizajn drivera i kontrole koje sam dvaput provjeravao u uputama definitivno napuštaju utaban dizajnerski jezik na koji sam naviknuo, ali stabilno leži na uhu i ostavlja osjećaj kao da je ni nemate. Osjećaj nošenja i konstrukcija Ovo je dosta zanimljivo, s obzirom na to da sam prvih dvadeset minuta proveo gledajući slike na službenim stranicama i pitao se 'radim li sve kako spada'. Međutim trik je tome što FreeArc ostavlja osjećaj kao da ga ne nosite. Nenametljiv je, ne ispada iz uha i, što je najvažnije, otporan je na kišu, prašinu i znoj. Može se spojiti na iPhone ili Android, a napredne funkcije aktivira preko Huaweijeve aplikacije, koja, koliko vidim, i dalje na Androidu zahtijeva preuzimanje izvan Googleova službenog dućana.

Što se drugih tehnikalija tiče, tu je kapacitivni senzor na vanjskom bridu koji služi za prebacivanje pjesama, podešavanje zvuka i javljanje na pozive, a same slušalice imaju ugrađenu bateriju koja između punjenja na srednjoj jačini izdrži oko pet, šest sati, što je prilično puno. Sama kutijica je, očekivano, prilično velika, ali ne toliko da vam smeta dok je nosite u džepu tijekom treninga. Jedina stvar koja me malo zabrinula njezin je magnetizirani poklopac. Šarka se, naime, čini kao nešto što će puknuti pri prvom jačem naslanjanju, no možda sam u krivu. Na koncu, ovaj par slušalica dobio sam na testiranje, pa nisam bio voljan isprobavati hoće li neki dio puknuti ako ga malo jače stisnem.

Svakodnevno korištenje i geste Uglavnom, onaj dio koji je bitan, a to je svakodnevno korištenje, slušalice prilično solidno odrađuju. Propuštaju dosta zvuka iz okoline, što je super ako želite čuti kad vam se netko obraća, pozivi su solidni i u prostorijama s malo jačom bukom, a kao što sam i pretpostavio - ne ispadaju iz uha ni u sjedećem ni u ležećem položaju. Stvar koja mi je, doduše, odvukla pažnju zvučna je pozornica koju nude slušalice. Naime zvuk na FreeArcu je prilično dobar, no ne bih ga nikad nazvao glasnim. Također, ako slušate rap, elektroniku i slične žanrove s jačim basom, FreeArc možda nije najbolja stvar ikad. Da, on je prisutan i lijepo se uklapa s ostatkom zvučne palete, no i dalje je, po mom ukusu, previše pitom čak i za otvorene slušalice. Unatoč tome, kažem, zvuk je dobar, samo je za, kako bi se to reklo, specifične ukuse.

Geste su, recimo to tako, OK. Ne radi se ni o čemu revolucionarnom, služe svojoj svrsi, no problem nastaje zbog malog prostora za manevriranje, a to je kutijica s driverom koja vam leži na uhu. Zbog takvog je dizajna prostor za povlačenje prstom ograničen. Ovo nas na kraju priče ostavlja s argumentom u korist FreeArca, a to je cijena, pažljivo pozicionirana da bi bila niža od konkurencije. Osobno, nikad nisam bio tip osobe koja će kupiti nešto zato što je to jeftinije, no ako vam je budžet za slušalice ograničen, ove definitivno trebate uzeti u obzir. Kupiti ili ne? Uglavnom, nove sportske slušalice Huaweija na kraju dana spajaju otvoreni dizajn s avangardnom formom, izdržljivom baterijom, solidnom konstrukcijom i zvukom koji je, da budem iskren, mogao biti bolji. Ako vam je kod slušalica bitno to da ne ispadaju iz uha, a da čujete sve oko sebe, te ako vam je trajanje baterije jedan od glavnih faktora pri kupnji, definitivno bacite pogled na Huawei FreeArc.

Huawei FreeArc Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina





