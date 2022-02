Izgubili ste lozinku za Wi-Fi? Ovako možete naći sve što vam može zatrebati

Sve vaše Wi-Fi lozinke pohranjene su na vašem računalu - sve što trebate znati je kako ih pronaći

Ako ste putem računala koristili lozinku za spajanje na Wi-Fi mrežu, onda na tom računalu imate i lozinku. Sve što trebate je znati gdje se ona nalazi. Bez obzira koji brend računala koristili, postupak je uvijek isti.

Kako pronaći lozinku Wi-Fi mreže na Macu?

Svaka lozinka, uključujući onu za Wi-Fi, koju ste upisali na Macu nalazi se u aplikaciji KeyChain Access, što znači da je prvi korak do pronalaženja lozinke pokretanje te aplikacije.

Nakon toga u bočnom izborniku birajte stavku System i nakon toga na lozinke odnosno Passwords na vrhu prozora. Pronađite Wi-Fi čiju lozinku tražite te na nju kliknite dvaput. Nakon toga stavite kvačicu pored stavke za pokazivanje lozinke, odnosno Show Password, nakon čega u upitnik upišite vašu lozinku za računalo. Prazno polje za lozinku će nakon toga pokazati zaporku koju ste koristili za tu mrežu.

Kako pronaći lozinku Wi-Fi mreže u Windowsima?

Pronalaženje lozinki za mrežu na koju ste trenutno spojeni vrlo je lako ako koristite Windowse. Dolazak do onih vezanih uz mreže na koje niste spojeni traži malo dodatnog posla.

Za pronalaženje lozinke za Wi-Fi na koji ste trenutno spojeni kliknite na Start i odite do kontrolne ploče, odnosno Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center (Windows 11) ili Settings > Network & Internet > Status > Network and Sharing Center (Windows 10).