Izazov za povjesničare: Tko može (i treba) sačuvati našu digitalnu sadašnjost za budućnost

Istraživači su otkrili da je problem akutniji što je web stranica starija: 38 posto onih kojima je Pew pokušao pristupiti, a koje su postojale 2013. godine, više ne funkcionira. Ali to je također problem za novije publikacije. Otprilike osam posto web stranica objavljenih u nekom trenutku 2023. nestalo je do listopada iste godine, što nije problem samo za ljubitelje povijesti i ljude opsjednute webom.

No opseg ovih projekata je uzak, a Internet Archive teži sveobuhvatnom pristupu. S obzirom na raspoložive resurse, bilo bi nemoguće prikupiti nešto približno cijelom webu, ali njegovi sustavi nastoje zahvatiti što je više moguće.

Internet Archive je neprofitna organizacija koja se financira donacijama dobrotvornih fondacija. To je projekt bez kraja i s eksponencijalno rastućim troškovima. Postala je jedan od stupova weba, u sve većoj mjeri izložen prijetnjama.

Prije pandemije Internet Archive je posuđivao samo jednu digitalnu kopiju za svaku fizičku knjigu u svojoj zbirci. No to je ograničenje bilo ukinuto, pa su pokrovitelji mogli posuđivati neograničen broj digitalnih kopija knjiga u vrijeme u kojem nije bilo moguće doći do fizičkih knjižnica.

Američki sud presudio je 2023. godine da je ta praksa nezakonita. Početkom rujna odbijena je žalba Internet Archivea na tu odluku i pristali su platiti izdavačima javnosti nepoznat iznos.

Internet Archive bori se u još jednom sudskom sporu protiv glazbenih izdavača zbog digitalizacije zapisa, što bi ga moglo koštati 400 milijuna američkih dolara. Izgube li spor, njihov opstanak mogao bi biti ugrožen.

U svibnju ove godine bili su metom i velikog DDoS napada, zbog čega su njihove usluge (uključujući Wayback Machine, ali i prikupljanje arhivskog materijala) bile nedostupne.

Manjak građanske odgovornosti

Bez formalnih nastojanja organiziranja napora za očuvanje interneta, projekt je prepušten hobistima, volonterima i skupinama neslužbenih tijela koja općenito djeluju neovisno.

Decentralizirani pristup, sam po sebi, nije loš, ali kao posljedicu ima niz prioriteta i više potencijalnih slabih karika, kao i veće izglede za preklapanje pri prikupljanju.

Prosvjetiteljstvo 18. stoljeća dovelo je do nastanka međunarodnog knjižničarskog pokreta jer su vlade i filantropi preuzeli potrebu za očuvanjem i distribucijom knjiga za javnost.

Taj se osjećaj građanske odgovornosti nije proširio na web.

Razlog tome mogu biti komplicirani poslovni interesi digitalnog svijeta ili samo ogromni tehnički izazovi, piše BBC.