O ovome se premalo govori, a može biti vrlo opasno: Bili smo na pregledu zbog poremećaja spavanja

Liječnici u Hrvatskoj uglavnom upućuju pacijente u neki od ukupno šest centara za medicinu spavanja u Hrvatskoj: Psihijatrijsku bolnicu Vrapče, KBC Zagreb, KBC Rijeka, KBC Split, KBC Osijek i KB Sveti Duh. Ondje pacijenti dolaze prespavati, a tijekom noći ih se spaja na spomenute aparate. No sve više ljudi ima ovaj problem, pa su i čekanja duža, što nažalost nije rijetkost. Stoga smo, radi kvalitetnijeg sna, a tako i života, odlučili otići na polisomnografsko snimanje u Specijalnu bolnicu Primamed u Zagrebu.

Nakon što smo s bolnicom dogovorili termin i pregled, od Primameda smo na mail dobili sve upute kako se pripremiti radi točne dijagnostike – tuširanje i čista kosa i lice prije pregleda (jer nakon što dobijete potrebnu opremu, aparat koji vas snima ne smije doći u doticaj s vodom i manje ste pokretljivi, pa je taj dio bolje obaviti prije nego što vas 'opreme'), vezanje (duže) kose u rep, izbjegavanje alkohola, što manje tekućine, teške hrane i kofeina na dan pregleda/snimanja te dolazak u majici za spavanje, s obzirom na to da smo aparat nosili doma.

Primamed je nasljednik Poliklinike Apnea, koja postoji od 2012. i od te godine obavlja polisomnografiju, a 2021. preimenovana je i proširena u SB Primamed. Najveća je i najmodernije opremljena bolnica za medicinu spavanja u Hrvatskoj, ali i regiji. Godišnje uigrani tim obradi oko 3000 pacijenata s problemima disanja tijekom spavanja, a ondje se moguće naručiti preko uputnice HZZO-a ili privatno, za što ćete izdvojiti 240 eura. Dolaze im ljudi iz cijele regije; od Srbije i Crne Gore do Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da se prvi sljedeći takav veći laboratorij za medicinu spavanja nalazi u Mađarskoj.

'Pacijenti dobivaju upute o položaju spavanja, s mogućnošću da tijekom noći odu na toalet ili popiju vode. Cijelu noć ih pratimo kako spavaju i provjeravamo radi li oprema ispravno, da se možda neka elektroda ne odspoji', objasnio nam je. S obzirom na to da se tijekom pretrage prati i EKG, u slučaju da primijete nepravilnosti, liječnici u Primamedu upozore pacijente ako bi trebali obaviti dodatne pretrage vezane uz srce, pa je ovakav pregled koristan imali apneju ili ne.

U Primamedu nas je dočekao Ante Ćorković, prvostupnik sestrinstva u Centru za medicinu spavanja, koji nam je najprije predstavio šest soba s krevetima, televizorima i kupaonicama, namijenjenih pacijentima koji dolaze izvan Zagreba ili s težim poremećajem disanja. Tijekom cijele noći liječnik i medicinski tehničar prate pacijente preko monitora kako bi bili sigurni da je sve u redu i da ne bi došlo do kakvih grešaka. To nije samo polisomnografija, već polisomnografija uz ventilacijsku potporu uređajem CPAP.

'Stavljamo je kako bismo smanjili mogućnost odspajanja', rekao nam je Ante, vodeći nas strpljivo kroz cijeli proces nakon kojeg smo, slikovito rečeno, izgledali poput 'astronauta' spojenog na kojekakve fleksibilne žice. No sve za dobar san.

Nakon što je Ante spojio svu potrebnu opremu i uputio nas u proces, u tom smo izdanju oko 19 sati otišli doma. Bešumni aparat trebao se sam upaliti tek u 23 sata pa smo imali i više nego dovoljno vremena prilagoditi se na svog zdravstvenog suputnika. Aparat nam nije toliko smetao, pa tako ni pojasevi, jedino je trebalo više vremena da se priviknemo na senzore u nosnicama zbog 'škakljanja' i sličnih smetnji koje mogu povremeno iritirati.

No nije to ništa neizdrživo i strašno, tako da smo nakon 23 sata utonuli u san. Nastojali smo se držati uputa koliko je to bilo u našoj kontroli - među ostalim spavanje na leđima ili lijevom ili desnom boku, uz oprez da aparat ne dođe u doticaj s vodom, primjerice prilikom pranja ruku.