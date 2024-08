'Zabrinuti smo. Puno Amiša više nema konje ni kočije, mijenjaju ih za – električne bicikle'

Međutim, krštenje u odrasloj dobi tada se smatralo ne samo grijehom nego i zločinom koji se kažnjavao smrću, zbog čega su brojni Amiši umrli kao mučenici. 'To iskustvo zapisano je u DNK amiške kulture i povijesti. Slično je iskustvu ropstva u Americi ili holokausta za Židove. Otuda Amišima osjećaj da su odvojeni od ostalih, da su manjina, i odatle oprez da bi im izvanjski svijet mogao ponovno nešto takvo učiniti', rekao je ranije Donald B. Kraybill, autor knjige 'Zagonetka amiške kulture'.

A premda se na prvi pogled čini kao da Amiši odbacuju sve što je novo, to nije sasvim točno. Njihov odnos prema tehnologiji temelji se na promišljenom odabiru onoga što neće narušiti njihovu zajednicu i duhovne vrijednosti. Primjerice, solarnu energiju koriste za napajanje određenih uređaja, a u nekim zajednicama prihvatili su i električne bicikle kao način prijevoza.

Tradicionalno amiško prijevozno sredstvo je jednoprežna kočija (horse and buggy), koja je potpuno prilagođena američkim Zakonima o prometu.

U svijetu u kojem tehnologija svakodnevno napreduje, Amiši su ostali vjerni svojim korijenima. Njihova vjera i zajednica u središtu su njihove svakodnevice. Djeca se školuju do osmog razreda u lokalnim školama, nakon čega često preuzimaju kućanske ili poljoprivredne poslove, doprinoseći zajednici koja se prvenstveno oslanja na poljoprivredu, obrtništvo i trgovinu. Slijede skup pravila koje svatko u zajednici mora poštovati - poznatih kao Ordnung - koja zadiru u svako područje života, a govore o tome kako se trebaju odnositi prema Bogu i jedni prema drugima. Ta se pravila, dakako, razlikuju od zajednice do zajednice.

Amiši su danas najvećim dijelom nastanjeni u Kanadi i SAD-u, gdje ih u 30 saveznih država živi više od 300.000 . U 19. stoljeću među Amišima je došlo do podjele na tradicionalni Stari red amiške menonitske crkve i Novi red (menoniti) koji lakše prihvaćaju zapadnjački način života.

Okrug Holmes je izuzetak među amiškim zajednicama, s obzirom na to da električni bicikli nisu toliko zastupljeni u drugim područjima. Steve Nolt, profesor povijesti i studija u Pennsylvaniji, rekao je da u okrugu Lancaster, gdje živi velika amiška populacija, vrlo malo Amiša vozi bicikle. 'Prije 10 ili 15 godina mogao sam sa sigurnošću reći da nijedan Amiš ovdje ne vozi bicikl, čak ni obični. To se promijenilo, ali bicikli su ovdje uvijek bili jedan od simbola razdvajanja', ustvrdio je Nolt.

David Kline, umirovljeni farmer i biskup crkve starog reda u blizini Mount Hopea, u Ohiju, objasnio je kako je ova tehnologija ušla u zajednicu: 'Električni bicikli najprije su došli do Amiša koji rade daleko od svojih domova, u stolarskim radionicama ili negdje drugdje. Poslodavci su kupovali električne bicikle za svoje radnike jer je to bilo mnogo ekonomičnije nego plaćati nekoga da ih vozi automobilom.'

Priča o Amišima koji koriste električne bicikle također nije novost, posebno u okrugu Holmes u američkoj saveznoj državi Ohio, gdje su posljednjih godina postali uobičajena pojava u toj zajednici. Amiška regija u istočnom dijelu Ohija postala je zrelije tržište za električne bicikle od gradova poput Clevelanda, Columbusa, pa čak i New Yorka. Jesse Lapin, suosnivač i operativni direktor Magnuma, vodećeg brenda u regiji, kaže za Forbes:

Jedno je sigurno - konji i zaprežna kola neće nestati u skorije vrijeme za Amiše, no kako je pokazala rastuća prodaja e-bicikala, za mnoge je to s jedne strane uživanje u vožnji biciklom, a s druge korištenje praktičnog, pristupačnog načina prijevoza. 'Konji i zaprežna kola vjerojatno će uvijek biti dio amiške zajednice. Ali prijevoz električnim biciklom postaje sve popularniji ', ustvrdio je Mullet.

Amiši se uglavnom kreću u konjskim zapregama, a njihova odjeća ostala je nepromijenjena stoljećima – muškarci nose tamne hlače i kapute, uglavnom imaju brade (osim ako nisu oženjeni), ali bez brkova, dok žene nose duge haljine i pregače s karakterističnim kapicama. Unatoč svom načinu života, Amiši su poznati po iznimnoj vještini u obrtništvu, poljoprivredi i proizvodnji. Njihovi proizvodi, od namještaja do hrane, cijenjeni su zbog kvalitete-

Zabrinutost zbog utjecaja na tradicionalni način života

Unatoč njihovoj popularnosti, neki članovi zajednice izrazili zabrinutost zbog utjecaja električnih bicikala na tradicionalni amiški način života. Jedan od tih tradicionalista je Miller, umirovljeni farmer i biskup amiške crkve starog reda u blizini Mount Hopea u Ohiju, koji kaže: 'Brine me to što Amiši zamjenjuju svoj tradicionalni način putovanja bržim prijevozom, što će na kraju dovesti do korištenja automobila. Mnogi roditelji više ne posjeduju konje i kočije, pa djeca neće naučiti kako ih koristiti.'

Miller također ističe da oprema za sigurnost biciklista koja dolazi s električnim biciklima predstavlja dodatnu brigu. 'To donosi potpuno drugačiji stil života', kaže on. 'Način odijevanja je drugačij. Ne krivim ih, ali tvrda kaciga za bicikl i sva ta odjeća nisu u skladu s načinom na koji bi Amiši starog reda trebali izgledati.'

Sve amiške crkve same odlučuju koja je moderna tehnologija prihvatljiva jer ne postoji niti jedno amiško upravno tijelo koje postavlja pravila za sve amiške zajednice.

'Kao što je tipično za Amiše, kada se pojavi nova tehnologija, ispituje se njezin učinak na crkvu i zajednicu. Tehnologija ne bi trebala biti upad u dom, već služiti društvenim svrhama i ciljevima grupe. Imajući to na umu, Amiši često mijenjaju namjenu tehnologije, u određenom smislu, kako bi se uskladila s uvjerenjima svoje zajednice', objasnio je Odjel za turizam Lancastera.