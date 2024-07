Iz Rimčeve tvrtke priznali: 'Pogriješili smo, auto nije mogao ići sam. Htjeli smo wow efekt'

Iz Vernea nisu komentirali sporni kontroler; tek je nekoliko dana kasnije Mate Rimac na Facebooku objavio video kako su razvijali prototip Vernea , no ni tada se nije osvrnuo na kontroler.

Dok su neki na cijelu situaciju gledali s razumijevanjem, nanizalo se i kritika javnosti i upitnika. No to što robotaksi dvaput nije došao nije sve - na fotografijama je kasnije uočen i mladić koji je u rukama držao nešto što je ličilo na industrijski kontroler. Stoga se nametnulo pitanje je li čovjek iza kulisa kontrolerom trebao upravljati Rimčevim robotaksijem.

Naime, Rimac i Mudri dvaput su pokušali 'pozvati' robotaksi putem aplikacije, no 'oglušio' se na naredbe. Rimac je kasnije u izjavi za medije ustvrdio 'da su to isprobavali 100 puta i da je sve bilo u redu', te se robotaksi nije pokrenuo zato što je 'kočnica zablokirala'. Kako je izgledala konferencija na kojoj je predstavljen projekt robotaksija pročitajte ovdje.

Upitani je li auto trebao doći pozivom na mobilnoj aplikaciji ili ga je trebao dovesti čovjek daljinskim upravljanjem? 'Automobil nije imao autonomnu vožnju . Mate ga je pozvao aplikacijom i to se vidjelo u sustavu', odgovorili su.

'Taj auto je razvijen da bi pokazao korisničko iskustvo, eksterni i interni dizajn, da bi kompanija mogla pokazati što je finalni dizajn. Nije razvijen pogon auta. Pogriješili smo. Trebali smo ga staviti na pozornicu, otkriti i pokazati. On je imao pogon samo za show, da se dovede na pozornicu i da bi ga se moglo pokazati u dolasku i odlasku s pozornice. Taj auto nema ni punu bateriju ni motor. Drugi auti služe za razvoj motora. Čovjek koji ga je sa strane kontrolirao, radio je to da bi mogao sigurno doći na pozornicu. Nijedan autonomni sustav nije razvijen da bi se automobil penjao na pozornicu', rekli su Pejković i Mudri.

Uskoro, navode, kreću s radovima na budućem terminalu za održavanje, takozvanom Mothershipu, koji bi trebao biti izgrađen do kraja sljedeće godine u Buzinu kraj sjedišta Vernea, a tad bi trebala biti izgrađena i proizvodna hala u Lučkom. 'Ako do rujna tamo ne bude bager u pogonu, onda smo pogriješili. Počet ćemo graditi čim dobijemo finalnu lokacijsku dozvolu, planiramo za sljedeći mjesec da počne rad na zemljištu, svi ugovori su potpisani', navode suosnivači tvrtke.

Na pitanje novinara bi li se automobil sam dovezao ili je čovjek u pozadini stisnuo dugme na daljinskom upravljaču, Pejković odgovara: 'Automobil se ne bi sam dovezao. Nema autonomnu vožnju, ti senzori nisu u potpunosti funkcionalni, kao ni pogon, jer taj auto nije za to razvijen.

'Verne će voziti gradom 2026. godine', rekli su Pejković i Mudri, a što se tiče ranijeg spominjanja 2024. godine, odgovorili su: 'To je bilo za prototipove na cesti. Taj rok smo dali 2021. kad smo krenuli u cijeli proces NPOO-a. 'Prošlo je 19 mjeseci između davanja rokova i odobrenja koja su stigla u svibnju prošle godine. Rokovi se nisu mogli mijenjati u tom periodu. Dok je trajalo odobravanje, rokovi se nisu smjeli pomicati, a mi nismo smjeli krenuti s projektom prije odobrenja. Krajnji rok koji uključuje 2026. godinu nije se pomaknuo. On ostaje', rekli su Pejković i Mudri.

Na početku će, tvrde, na cestama biti od 50 do 100 vozila, a tvrdi da bi u roku dvije, dvije i pol godine mogli doći do 700 vozila – to je njihov komercijalni plan i krajnji cilj, kažu direktori.

'Prihvatili ste okladu Lucijana Carića da će do kraja 2024. usluga robotaksija biti u Zagrebu. Hoćete li mu platiti 10.000 eura?' upitao je novinar 24sata Pejkovića. 'Nije se htio kladiti. Platit ću u dobrotvorne svrhe i napisati da je u njegovo ime', odgovorio je Pejković.