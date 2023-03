Iz hrvatske tvrtke Q otkrili su kako od ChatGPT-ja dobiti što bolji odgovor

Savjet Ivana zvonimira popovića

Kako postaviti dobar upit ChatGPT-ju?

Ključ je u tome da naš zahtjev bude što specifičniji. Naravno i za to je potrebno prakse pa recimo primjer loše definiranog upita bi mogao biti:



“How to create a mobile application?”

U pitanju nema nikakvih uputa recimo koji jezik da ChatGPT koristi za generiranje koda mobilne aplikacije, nema uputa oko tehničkih specifičnosti i toga što bi aplikacija trebala raditi te tonalitet odgovora isto nije postavljen. Umjesto tako postavljenog pitanja može se napraviti puno bolji upit poput:

“Can you show me how to create a simple mobile application written in Flutter? Application will have 2 buttons and a number in the middle that we can increment or decrement by pressing those buttons.

Explain every piece of code that you write in a warm and professional manner. Use only factual

information.”

Odgovor koji ćete sada dobiti je puno bolji i detaljnij jer ChatGPT točno zna što i kako da Vam

odgovori.