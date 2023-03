Ljubav na prvi klik ili nešto više? Doznali smo što priprema Iwi, hrvatska mobilna aplikacija za upoznavanje

'Swipe', 'match', (ne)obavezno čavrljanje na početku, potom i potencijalno upoznavanje uživo, i tako u krug, a sve u tek nekoliko poteza prstom. Tako otprilike funkcioniraju aplikacije za upoznavanje koje proteklih nekoliko godina, točnije od 2020. uslijed lockdowna i pandemije, bilježe strelovit rast. Premda je starijim generacijama to možda pomalo neobično, takve su aplikacije sve više prihvaćen način na koji mnogi pokušavaju pronaći partnera/icu ili jednostavno nekog za povremeno druženje

'Kako sam prije koristio aplikacije za upoznavanje, točno sam znao o čemu govore, pa se rodila ideja da bi bilo zanimljivo kad bi postojala ona koja već radi predselekciju osoba za tebe i nudi ti samo one s kojima bi istinski mogao/mogla kliknuti.

Osobito kad bi još postojala mogućnost da te osobe sretneš u stvarnom svijetu, ne samo u onom digitalnom. Većina aplikacija vodi isključivo prema sextingu ili spojevima koji se nikad ne razviju u pravom životu, upravo zato što im nedostaje bitna komponenta – kako prepoznati osobe s kojima bi stvarno htio/htjela popiti kavu ili provesti svoje slobodno vrijeme', kaže Babić.

Kako bi on i njegov tim doskočili tom problemu, aplikacija za korisnika unaprijed radi 'predizbor'. 'Preko Iwi osobe mogu biti i iskrenije jer naglasak nije samo na fizičkom izgledu, već i na osobnosti koju prenosiš u aplikaciju kao dio svog profila', tvrdi Babić. Naziv aplikacije dolazi od maorske riječi iwi koja na hrvatskom znači 'zajednica' ili 'spajanje u zajednice', što je, kaže Babić, temeljna ideja aplikacije i odražava se u Iwijevu motu 'Get from I to We'.

Koriste psihološki model Big Five (B5)

Tvrdi da je Iwi prva aplikacija koja spaja kompatibilne osobe korištenjem psihološkog modela Big Five (B5), baziranog na upitniku koji se korisnicima prikazuje pri registraciji. Psihološki model osobnosti B5 jedini je model psihološkog testiranja koji prihvaća znanstvena zajednica.

Upitnik pokriva pet ključnih osobina ličnosti i daje uvid u opću dispoziciju i buduće ponašanje osobe. 'Također, rezultati psihološkog testiranja pokazatelj su čvrstoće međuljudskih odnosa, što je za Iwijeve korisnike dodatna vrijednost', kaže Babić.