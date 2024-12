IT-jevci, želite karijerni zaokret? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa za posao

Eleks Softwar pruža rješenja za biofarmaceutsku industriju i laboratorije, te zapošljava na poziciji Middle/Senior C++ Developer (m/f). Glavni zadaci će uključivati dizajniranje, razvoj i održavanje pouzdane softverske infrastrukture u skladu s tehničkim zahtjevima. Nude ti izazovne zadatke, razvoj kompetencija i rad u timu profesionalaca. Požuri i prijavi se do 10. siječnja.

Roto dinamic partner je s više od 300 domaćih i inozemnih proizvođača i uvoznika bezalkoholnih i alkoholnih pića. Zapošljava Specijalistu za poslovne aplikacije (m/ž) koji će analizirati i optimizirati poslovne procese. Nude ti stabilno radno okruženje, mogućnost profesionalnog usavršavanja, bonuse temeljem rezultata tvrtke te popust na asortiman proizvoda. Ako želiš biti dio tima koji nikad nije bez omiljenog pića, pošalji prijavu do 9. siječnja.

Pharmacol, hrvatska veledrogerija koja se bavi promocijom, skladištenjem i distribucijom lijekova i medicinskih proizvoda, u potrazi je za Product Specialist - suradnikom u odjelu aparata (m/ž) za poslove promocije, servisa i aplikacija radioloških aparata. Ponuda uključuje dinamičnu radnu okolinu temeljenu na znanju, stručne i profesionalne edukacije te kvartalne i godišnje prigodne nagrade. Prijavi se do 13. siječnja.

STRABAG BRVZ, pruža sve komercijalne i IT usluge unutar STRABAG Grupe te zapošljava na poziciji Projekt Manager:in Schwerpunkt IT-Security. Glavni zadaci će uključivati vođenje projekata, provedbu i razvoj složenih IT sigurnosnih rješenja. Ponuda uključuje atraktivne mogućnosti za daljnje obrazovanje kroz obuku i mentorstvo te ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Požuri i prijavi se do 17. siječnja.

MICRO-LINK kao jedan od vodećih integratora telekomunikacijskih rješenja u Hrvatskoj specijaliziranih za bežične komunikacije, zapošljava Terenskog tehničara (m/ž) za rad na instalaciji, montaži i demontaži telekomunikacijske i radiokomunikacijske opreme. Nude ti sudjelovanje u zanimljivim projektima baziranim na inovativnim ICT tehnologijama, mogućnost usavršavanja, uravnoteženost privatnog i poslovnog vremena te dopunsko zdravstveno osiguranje. Požuri i prijavi se do 3. siječnja.