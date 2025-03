IT-jevci, tražite posao? Velike hrvatske tvrtke zapošljavaju, pogledajte što nude

Jedna su od vodećih svjetskih kompanija na području ortopedije, artroskopije, sportske medicine i ortobiologije. Posljednjih više od 35 godina posvećeni su razvoju inovativnih proizvoda koji će 'kirurzima pomoći u boljem liječenju njihovih pacijenata'. Oni su Arthrex SSC EMEA i trenutno zapošljavaju na radnom mjestu: DWH Engineer (m/ž). Pored izvanredne radne atmosfere, nude ti interesantnu i izazovnu ulogu u međunarodnom okruženju, atraktivna primanja te profesionalni rast i razvoj. Prijave primaju najkasnije do 24. travnja.

Posjeduješ minimalno 5 godina profesionalnog iskustva u razvoju .NET web baziranih aplikacija? Dobro se snalaziš u Microsoft Azure okolini? Izvrsno poznaješ C# programski jezik? Ako su tvoji odgovori potvrdni, osoba si za kojom traga Axians Hrvatska, jedan od vodećih IT integratora u Hrvatskoj i dio globalne mreže koja se sastoji od 16.000 stručnjaka u 37 zemalja diljem svijeta. Zapošljavaju na poziciji Senior.NET Developer (m/ž), a nude ti nagrađivanje radnih rezultata, besplatni godišnji sistematski pregled, osobni i profesionalni razvoj te niz drugih pogodnosti. Javi im se do 6. travnja.

Centar za vozila Hrvatske zapošljava Sistem administratora/inženjera (m/ž). Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji posjeduju iskustvo u administraciji Windows servera, dobro poznaju Active Directory, osnovne mrežne protokole i sigurnosne tehnologije. Nude ti konkurentnu plaću, profesionalni rast i razvoj te mogućnosti za usavršavanje. Ako si motivirana osoba, spreman/na si za izazove i želiš doprinositi stabilnosti i sigurnosti IT infrastrukture, javi im se do 17. travnja i pridruži se njihovom timu!

Span je hrvatska IT tvrtka s globalnim dosegom koja se specijalizira za dizajn i upravljanje visokokvalitetnim informacijskim sustavima. Trenutno tragaju za pojačanjem na radnom mjestu: SQL System Administrator (m/ž). Nude ti mogućnost stjecanja profesionalnih certifikata, mentora, redoviti feedback, različite vrste bonusa, minimalno 25 dana godišnjeg odmora, psihološko savjetovanje te poslovni telefon po izboru. Ako su te zaintrigirali, ne oklijevaj i javi im se najkasnije do 7. travnja.

Aircash, prvi hrvatski Fintech, licencirana institucija za elektronički novac u EU i izdavatelj prepaid kartice Aircash Mastercard, zapošljava na radnom mjestu: Android developer (m/ž). Očekuju te mogućnost sudjelovanja na zanimljivim projektima, osiguran topli obrok, sveobuhvatni medicinski pregledi, konkurentna plaća, brojni benefiti za roditelje te niz drugih pogodnosti! Stoga, javi im se do 5. travnja i postani dio njihovog uspješnog tima.