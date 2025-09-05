IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Maritime Center of Excellence traži Software Developera (m/ž). Radit ćeš na korisničkom sučelju i logici (back-end) koja stoji iza njega. Tvoj zadatak uključuje dizajniranje i upravljanje bazama podataka kako bi podaci bili učinkovito pohranjeni i dohvaćeni. Imat ćeš priliku surađivati s renomiranim globalnim tvrtkama, mogućnost međunarodnih zadataka i karijernog napredovanja. Radno vrijeme je fleksibilno, a primanja stimulativna uz sveobuhvatan paket beneficija. Prijavi se do 24. rujna.

STRABAG BRVZ traži IT Einkaufera/in - Softwarebeschaffung (m/ž/x). U ovoj ulozi bit ćeš važan dio tima za upravljanje softverskom imovinom. Nude ti sveobuhvatni onboarding uz podršku osobnog mentora, a radit ćeš u dinamičnom timu koji je uvijek spreman za suradnju i razmjenu znanja. Radno vrijeme je fleksibilno, petkom se radi kraće, a postoji mogućnost rada od kuće. Osim toga, nudi se širok spektar beneficija poput popusta za zaposlenike, poticaja za mobilnost i kantine. Prijave su otvorene do 28. rujna.

Abysalto traži Lead .NET Developera (m/ž). Tvoj posao će biti dizajnirati, razvijati i održavati skalabilne web i mobilne aplikacije koristeći .NET tehnologije. Tijesno ćeš surađivati s multidisciplinarnim timom koji uključuje dizajnere, front-end developere i DevOps stručnjake kako bi isporučili kvalitetna softverska rješenja. Nude ti rad u iskusnom i poticajnom timu, kontinuirani profesionalni razvoj kroz edukacije i konferencije, fleksibilno radno vrijeme s opcijom hibridnog rada te ugodno i opušteno radno okruženje. Prijavi se do 18. rujna.

King ICT traži Tehničara za pasivna mrežna rješenja (m/ž). Sudjelovat ćeš u projektima implementacije pasivnih mrežnih sustava na domaćem i inozemnom tržištu. Tvoji zadaci uključivat će ugradnju, nadzor i održavanje sustava neprekidnog napajanja kod korisnika, instalaciju i održavanje sustava strukturnog kabliranja (LAN mreže). Kao član tima imat ćeš priliku koristiš razne pogodnosti poput dodatnog zdravstvenog osiguranja, sufinanciranja PassSport kartice za sportske aktivnosti, obiteljskih benefita, skraćeno radno vrijeme nakon povratka s porodiljnog, mogućnosti otkupa opreme i popusta na eKupi. Prijavi se najkasnije do 22. rujna.

Auto Hrvatska traži IT konzultanta za poslovna rješenja (m/ž). Radit ćeš na projektima uvođenja IT poslovnih rješenja usmjerenih na poboljšanje iskustva klijenata i zaposlenika. Tvoji zadaci uključivat će analizu i optimizaciju poslovnih procesa te njihovu implementaciju u razna IT rješenja. Očekuje te ugodna timska atmosfera, uvod u posao i prijenos znanja, konkurentna primanja uz dodatke poput naknade za topli obrok, mogućnosti internog i eksternog školovanja, te organizirani susreti zaposlenika i sportske aktivnosti. Prijave su otvorene do 14. rujna.