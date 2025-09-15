IT-jevci, tražite posao? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju i što nude

ANDRITZ Digital Factory širi svoj tim u Zagrebu! Traže SAP SD & LE-SHP Consultanta (m/ž), odnosno nove kolege koji želi raditi na uzbudljivim međunarodnim projektima i učiti od vrhunskih stručnjaka. Nude fleksibilno radno vrijeme, hibridni rad, stalni razvoj i sjajne benefite – od toplog obroka i Multisporta do dodatnog zdravstvenog osiguranja. Ako voliš dinamično okruženje i inovacije, ovo je tvoja prilika! Javi im se najkasnije do 2. listopada.

Karlovačka banka d.d. širi svoj IT tim! Zapošljavaju Programera (m/ž) koji će sudjelovati u razvoju i održavanju aplikacija za bankarsko poslovanje. Ako znaš raditi u SQL-u, PL/SQL-u ili Javi i želiš se razvijati na Oracle platformi – ovo je prilika za tebe. Nude ti ugovor na neodređeno uz probni rok, rad u ugodnoj atmosferi i projekte na kojima ćeš steći bogato iskustvo. Prijavi se do 1. listopada i postani dio njihovog tima u Karlovcu!

Voliš kada je sve pod kontrolom, procedure jasne, a sustavi sigurni i učinkoviti? 💳 Onda bi ti uloga Suradnika u kartičnim operativnim poslovima i tehničkoj podršci (m/ž) u Banci Kovanica d.d. mogla biti baš po mjeri! Očekuje te rad na neodređeno u motiviranom timu, mogućnost povremenog rada na daljinu, porezno povlaštene beneficije te briga o zdravlju kroz dodatna osiguranja i sistematske preglede. Prijavi se do 20. rujna i pridruži im se u Varaždinu ili Zagrebu!

Želiš raditi na zanimljivim web projektima, učiti nove tehnologije i dijeliti znanje s timom? MICROLAB, pionir hrvatskog IT-a, traži WEB Developera (m/ž) za svoj zagrebački ured! Radit ćeš na razvoju i održavanju web aplikacija, sudjelovati u dizajnu novih funkcionalnosti i imati priliku razvijati se uz podršku kolega. Zauzvrat ti nude prijateljsku atmosferu, profesionalni rast i priliku da doprineseš oblikovanju rješenja. Prijavi se do 10. listopada i postani dio MICROLAB tima!

Ako uz jutarnju kavu najviše voliš pričati o kodu, elektronici i novim tehnologijama – TORP iz Viškova ima posao za tebe! Tražimo Embedded programera C++ (Mid/Senior) koji će razvijati softver za mikrokontrolere i upravljati pogonskim komponentama električnih vozila i drugih aplikacija. Nude ti konkurentnu plaću (1500 – 3000 €), tehnološke izazove, klizno radno vrijeme, slobodne vikende, teambuildinge i rad u prijateljskom okruženju. Javi im se do 8. listopada.