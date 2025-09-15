TRŽIŠTE RADA

IT-jevci, tražite posao? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju i što nude

MojPosao/tportal.hr

15.09.2025 u 13:19

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Promo fotografije / Autor: Dmytro Sheremeta
Bionic
Reading

Tražiš priliku za novi izazov, zanimljiv posao ili karijerni zaokret? U ovom članku donosimo najatraktivnije oglase u Hrvatskoj – od razvoja softvera i web aplikacija do inovacija u električnim vozilima. Pronađi inspiraciju, otvori novu stranicu svoje karijere i zakorači u tim koji te čeka

ANDRITZ Digital Factory širi svoj tim u Zagrebu! Traže SAP SD & LE-SHP Consultanta (m/ž), odnosno nove kolege koji želi raditi na uzbudljivim međunarodnim projektima i učiti od vrhunskih stručnjaka. Nude fleksibilno radno vrijeme, hibridni rad, stalni razvoj i sjajne benefite – od toplog obroka i Multisporta do dodatnog zdravstvenog osiguranja. Ako voliš dinamično okruženje i inovacije, ovo je tvoja prilika! Javi im se najkasnije do 2. listopada.

Karlovačka banka d.d. širi svoj IT tim! Zapošljavaju Programera (m/ž) koji će sudjelovati u razvoju i održavanju aplikacija za bankarsko poslovanje. Ako znaš raditi u SQL-u, PL/SQL-u ili Javi i želiš se razvijati na Oracle platformi – ovo je prilika za tebe. Nude ti ugovor na neodređeno uz probni rok, rad u ugodnoj atmosferi i projekte na kojima ćeš steći bogato iskustvo. Prijavi se do 1. listopada i postani dio njihovog tima u Karlovcu!

Voliš kada je sve pod kontrolom, procedure jasne, a sustavi sigurni i učinkoviti? 💳 Onda bi ti uloga Suradnika u kartičnim operativnim poslovima i tehničkoj podršci (m/ž) u Banci Kovanica d.d. mogla biti baš po mjeri! Očekuje te rad na neodređeno u motiviranom timu, mogućnost povremenog rada na daljinu, porezno povlaštene beneficije te briga o zdravlju kroz dodatna osiguranja i sistematske preglede. Prijavi se do 20. rujna i pridruži im se u Varaždinu ili Zagrebu!

Želiš raditi na zanimljivim web projektima, učiti nove tehnologije i dijeliti znanje s timom? MICROLAB, pionir hrvatskog IT-a, traži WEB Developera (m/ž) za svoj zagrebački ured! Radit ćeš na razvoju i održavanju web aplikacija, sudjelovati u dizajnu novih funkcionalnosti i imati priliku razvijati se uz podršku kolega. Zauzvrat ti nude prijateljsku atmosferu, profesionalni rast i priliku da doprineseš oblikovanju rješenja. Prijavi se do 10. listopada i postani dio MICROLAB tima!

Ako uz jutarnju kavu najviše voliš pričati o kodu, elektronici i novim tehnologijama – TORP iz Viškova ima posao za tebe! Tražimo Embedded programera C++ (Mid/Senior) koji će razvijati softver za mikrokontrolere i upravljati pogonskim komponentama električnih vozila i drugih aplikacija. Nude ti konkurentnu plaću (1500 – 3000 €), tehnološke izazove, klizno radno vrijeme, slobodne vikende, teambuildinge i rad u prijateljskom okruženju. Javi im se do 8. listopada.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TEHNO TRENDOVI

TEHNO TRENDOVI

Je li industrija humanoidnih robota spremna za svoj 'ChatGPT trenutak'?
RUŠENJE REKORDA

RUŠENJE REKORDA

Rockstar Games uvjeren da će GTA 6 biti 'najuspješnija igra svih vremena'
BORBA PROTIV STARENJA

BORBA PROTIV STARENJA

Potraga za eliksirom mladosti: Ovako tech milijarderi pokušavaju pobijediti smrt

najpopularnije

Još vijesti