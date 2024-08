IT-jevci, tražite posao? Ove tvrtke zapošljavaju, provjerili smo što traže i nude

E.ON Digital Dialog d.o.o., jedan od najjačih operatora europskih energetskih mreža i infrastruktura traži novog Senior SAP IS-U Developera (m/ž). U ovoj višoj ulozi pružat ćeš stručne savjete i podršku odjelima u složenim procesima energetske industrije, s fokusom na naplatu i fakturiranje. Ponuda uključuje fleksibilnost u odabiru radnog mjesta, božićnicu i uskrsnicu te rad u međunarodnom okruženju s stručnjacima iz cijelog svijeta. Požuri i prijavi se najkasnije do 4. rujna.

INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu vodeća je tvrtka u regiji u pružanju konzultantskih usluga u građevinarstvu. Trenutno zapošljavaju na poziciji IT system administrator (m/ž) koji će biti odgovoran za poslove održavanja i optimizacije računalnih sustava i mreža. Ponuda uključuje atraktivna primanja, timski rad i suradnju s vodećim stručnjacima u području građevinarstva i graditeljstva. Ako si zainteresiran , prijavi se do 24. kolovoza.

Sedam IT d.o.o., jedan od vodećih hrvatskih pružatelja informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga, u potrazi je za Sistem inženjerom za sigurnosne mrežne tehnologije (m/ž). Glavni zadaci uključuju dizajn, implementaciju i održavanje najmodernijih rješenja iz područja sigurnosti računalnih mreža. Nude ti fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada od kuće, atraktivna primanja, rad na velikim i zanimljivim projektima s ekipom vrhunskih stručnjaka te poticajnu i ugodnu radnu atmosferu. Požuri i prijavi se do 22. kolovoza.

STRABAG BRVZ d.o.o., pruža sve komercijalne i IT usluge unutar STRABAG Grupe te zapošljava na poziciji Cloud Engineer (m/f/x). Opis posla, između ostalog, podrazumijeva poslove nadgledanja i rješavanja problema cloud resursa kako bi osigurali optimizaciju troškova, performansi i pouzdanost usluge. Njihova ponuda uključuje stimulativna primanja, priliku za rast i napredovanje te dinamično poslovno okruženje. Požuri i prijavi se do 7. rujna.

HP-Hrvatska pošta d.d., najveći davatelj poštanskih usluga u Hrvatskoj i jedini davatelj univerzalne usluge u potrazi je za Terenskim specijalistom IT podrške (m/ž). Glavni zadaci će biti praćenje nadzornih alata IT sustava, pružanje podrške korisnicima i poštanskim uredima te nadziranje paketomata, testiranje i zamjena IP POS uređaja. Ponuda uključuje zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, mogućnost daljnjeg usavršavanja, božićnicu i uskrsnicu. Prijavi se najkasnije do 21. kolovoza.