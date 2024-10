IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko oglasa, pogledajte što se nudi

ANDRITZ Digital Factory d.o.o, vodeći centar za isporuku profesionalnih digitalnih rješenja unutar ANDRITZ grupe, zapošljava na poziciji: Process Control Engineera (m/ž). Traže novog člana tima koji će dizajnirati, konfigurirati, implementirati i podržavati Andritz rješenja za automatizaciju i digitalizaciju. Ponuda uključuje naknadu za prijevoz i prehranu, balans privatnog i poslovnog života, godišnje povećanje plaće i božićnicu. Požuri i prijavi se do 20. listopada.

VEGASOFT d.o.o. je tvrtka koji se bavi dizajnom, izradom i implementacijom programskih rješenja u zdravstvu sa 20 godina iskustva. Zapošljavaju Djelatnika helpdesk podrške (m/ž) koji će komunicirati programska rješenja sa krajnjim korisnicima, pružati podrške u radu i analizirati korisničke prijedloge i zahtjeve. Ponuda uključuje sigurna primanja, ugovor na neodređeno, ugodnu atmosferu, timski rad te nagrade i bonuse. Prijavi se najkasnije do 23. listopada.

MIND Solutions d.o.o. je brzorastuća IT tvrtka koja surađuje s partnerom iz SAD-a kako bi donijeli vrhunske IT prakse u zdravstvenu industriju u SAD-u. Kao IT Technician - Entry Level (m/ž) pružat ćeš tehničku podršku i vrhunsku korisničku uslugu krajnjim korisnicima diljem SAD-a putem telefona, e-pošte i daljinskog pristupa. Nude ti sigurna primanja, trajno zaposlenje, edukacije, mogućnost napredovanja, ugodnu atmosferu te nagrade i bonuse. Prijavi se najkasnije do 13. listopada.

Omega software d.o.o. za informatičke usluge i trgovinu u potrazi je za Full stack .net developerom (m/ž). Nude ti fleksibilno radno vrijeme, rad na velikim i zanimljivim projektima s ekipom vrhunskih stručnjaka, mjesečne stimulacije, božićnicu te ugodnu radnu atmosferu. Ako želiš razvijati aplikacije na .NET Frameworku i ugodno ti je raditi u JavaScript frameworku, požuri i prijavi se do 13. listopada.

ILS Adriatic Logistika d.o.o., vodeći hrvatski distributer dijelova za automobile, teretna motorna vozila i motocikle, alate i servisnu opremu, traži novog IT specijalista (m/ž). Glavni zadaci će obuhvaćati podršku internim korisnicima u korištenju IT opreme te instalaciju i reinstalaciju aplikacija za skener. Nude ti rad u brzorastućoj internacionalnoj kompaniji, radni odnos na neodređeno vrijeme, stimulativna primanja te topli obrok na trošak poslodavca. Pošalji prijavu do 13. listopada.