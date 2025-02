Isprobali smo Redmi 14 Pro+ 5G. Evo što je pokazao na testu

Aktivni (i nespretni) korisnici također će jako cijeniti otpornost mobitela koji, prema Xiaomiju, može preživjeti dosta gadne padove , sve dok slijeće na relativno ravnu površinu. Telefon je naprijed oklopljen staklom Corning Gorilla Glass Victus 2 , a otraga je Gorilla Glass 7i . Premda ne mogu potvrditi je li telefon zbilja otporan na opakije padove, iz prve ruke mogu reći da može izdržati let na pločice sa stola u kafiću.

Izazov je, doduše, ispuniti zahtjeve kakvi se obično traže od ovakve sorte telefona, a to su velik ekran , brze performanse , dugotrajna baterija i solidna kamera . Note 14 Pro+ 5G izvrsno odrađuje prvi uvjet. Opremljen je kontrastnim i prostranim zaslonom s visokim dinamičkim rasponom i visokom svjetlinom, a koji, premda nije blještav kao najbolji ekrani na tržištu, služi jako dobro i pri jakom vanjskom svjetlu. Također omogućuje tipkanje mokrim prstima , što je dobrodošao bonus za aktivne korisnike, korištenje tijekom ljetovanja ili, recimo, kad perete posuđe, a susjeda vam pošalje vrući mim.

Telefon također nudi mogućnost obrade fotografija pomoću umjetne inteligencije. U ponudi su magična gumica, mogućnost širenja kadra koja, kad radi, daje jako dobre rezultate, izmjena neba na fotografijama i HD pojačavanje.

Baterija, ergonomija i svakodnevno korištenje

Telefon, nevezano uz fotografije, podržava Googleov Cycle to search, integriran u Android. Sučelje je čitak i jednostavni Xiaomijev HyperOS, temeljen na Androidu 14, a on će, prema proizvođaču, na ovom uređaju biti ažuriran iduće četiri godine. Što se performansi tiče, pokreće ga Snapdragon 7s Gen 3 te glatko i elegantno odrađuje zadatke, uz stabilan rad bez zastajanja pri eventualnom zagrijavanju. Sve ovo zaokružuje neproširiva interna zapremnina od 256 GB uparena sa 8 GB memorije te baterija od 5110 mAh.

Zbog relativno velikog i kontrastnog ekrana i zahtjevnih aplikacija baterija uređaja je na prilično jakom udaru. Telefon se relativno brzo prazni te, uz malo intenzivniji rad koji kombinira videoreprodukciju, igre i surfanje, ostaje bez daha nakon samo 11 sati rada. S druge strane, na brzom ga je punjaču od 120 W moguće napuniti do vrha za manje od pola sata, no to nije neka utjeha ako vam baterija počne curiti, a nemate pristup utičnici.

Kupiti ili ne?

Uz sve nabrojeno, Xiaomijev Redmi Note 14 Pro+ 5G na koncu dana pokazao se kao smartfon za vrlo specifičan spektar korisnika. AI funkcije su mu jako dobre, zapanjujuće je otporan na ogrebotine i padove te ima velik ekran koji možete koristiti i mokrim rukama, uz probleme s kamerom i baterijom. Ako vam ovi nedostaci ne predstavljaju problem, ovaj novi Redmi Note nije loš izbor.