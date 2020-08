Isprobali smo Pistol Whip - apstraktnu glazbenu pucačinu za virtualnu stvarnost

Pistol Whip, glazbom nabijena pucačina iz prvog lica, zasjala je i na PlayStation VR-u, a mi smo ju dobili priliku isprobati

Pistol Whip, pucačka igra koja je ujedno glazbeni naslov, dokazuje da se uz maštovitu art direkciju i dobru glazbenu pozadinu može napraviti puno. Ruku na srce, ne radi se o igri koja otvara nove horizonte po pitanju teme ili priče, no to nije toliko bitno.

Ako imate izbor, predlažemo da ugrabite verziju za PC, no ako ste, kao mi, 'osuđeni' samo na jednu platformu, inačica za PSVR radit će bez zastajkivanja. Pistol Whip na kraju dana možda nije najdublji naslov koji smo zaigrali, no ako nešto radi dobro, onda je to dočaravanje osjećaja kako je to biti John Wick u glazbenom spotu.