Sloboda interneta u padu 14. godinu zaredom: Što se to događa u Nepalu?

Sloboda interneta u svijetu pada već četrnaestu godinu zaredom. Najnoviji primjer stiže iz Nepala, gdje je vlada privremeno blokirala Facebook, X i YouTube, zbog čega je došlo do nasilnih prosvjeda u kojima je policija ubila najmanje 19 ljudi

Nepalska vlada prošlog je tjedna zabranila više društvenih mreža jer se, prema službenom obrazloženju, tvrtke nisu registrirale u zemlji, kako zakon propisuje. Platforme su ponovno bile dostupne u utorak, dan nakon krvavih prosvjeda, a uveden je i policijski sat unutar gradskog područja Katmandua 'kako bi se zaustavili daljnji prosvjedi'. Organizatori prosvjeda, koji su se proširili na druge gradove u himalajskoj zemlji, nazvali su ih 'demonstracijama generacije Z'. Kažu da prosvjedi odražavaju široko rasprostranjeno nezadovoljstvo mladih zbog uočenog nedostatka djelovanja vlade u borbi protiv korupcije i poticanju ekonomskih prilika. Dužnosnici kažu da se zabrana odnosila na one društvene mreže koje nisu bile prijavljene vlastima, a sve u sklopu borbe protiv lažnih identiteta, dezinformacija i govora mržnje. 'Ovo odražava širi obrazac kontrole narativa i priča koje dolaze s terena', rekao je za Euronews Aditya Vashistha, profesor informacijskih znanosti na Cornell Universityju. 'To se već događalo u susjednim državama poput Indije, Pakistana i Bangladeša. Nije ništa novo; radi se o ustaljenom modelu kontrole društvenih mreža.'

Nepalske vlasti već neko vrijeme traže da platforme imenuju službene predstavnike u zemlji i najavljuju zakone koji bi im omogućili nadzor nad objavljenim sadržajem. Kritičari upozoravaju da bi se takvi zakoni mogli koristiti za cenzuru i kažnjavanje 'protivnika' vlade. 'Vlade imaju legitiman interes postaviti pravila za društvene mreže jer one imaju golem utjecaj na naš svakodnevni život i poslovanje. Ali blokada cijelih platformi, kao što smo vidjeli u Nepalu, dovodi do nesrazmjernih posljedica', izjavio je Kian Vesteinsson iz organizacije Freedom House. Smatra da takve mjere milijune korisnika odjednom odsijecaju od osnovnih alata za komunikaciju, poslovanje, školu ili pristup zdravstvenim informacijama.

Sloboda interneta Prema Freedom Houseu, slobodna interneta na globalnoj razini opada već četrnaestu godinu zaredom. Sve je više slučajeva uhićenja ljudi zbog izražavanja političkih, društvenih ili vjerskih stavova na internetu. Kina je i dalje na vrhu liste kao zemlja s najgorim okruženjem za internetske slobode, a prošle joj se godine pridružio i Mjanmar. Nepal nije bio obuhvaćen u istraživanju. Indija je 2023. usvojila telekomunikacijski zakon koji vladi daje široke ovlasti za ograničavanje i prisluškivanje online komunikacija. Još 2020. donesen je zakon kojim su digitalne platforme poput Facebooka stavljene pod izravan državni nadzor. Kritičari tvrde da se time otvara prostor za daljnju cenzuru. U Pakistanu je početkom 2024. donesen zakon koji vladi daje vrlo široke ovlasti nad društvenim mrežama, uključujući mogućnost zatvorskih kazni za širenje 'dezinformacija'.