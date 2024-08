Instagram vraća u život značajku iz ranih dana društvenih mreža. Evo kako doći do nje

Nije tajna kako u Instagramu vole 'posuđivati' značajke s drugih platformi. Stories su tako uveli nakon što su postali popularni na Snapchatu, a Reels na TikToku.

Sada su posegnuli za platformom koja je odavno u mirovini - Myspace - glazbu na stranici korisničkog profila.

Značajku Music on Profile jednostavno je upogoniti i koristiti. Odaberete omiljeni isječak od 30 sekundi iz pjesme iz Instagramovog kataloga, i to je to.