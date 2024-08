Dosadio vam je izgled Outlooka? Pokazat ćemo vam kako ga promijeniti

Kada koristite Outlook na uređaju s operativnim sustavom Windows ili Macu, možete označiti mape Hide On My Computer ili onemogućiti ovu postavku.

Također možete odabrati Split view za odvojeni prikaz kalendara povezanih s različitim računima e-pošte. Za detaljniji pregled nadolazećih događaja možete povećati Time Scale.

Nakon što organizirate prikaz prema svojim željama, možete ga spremiti kao zadani prikaz. Da biste to učinili, odaberite Saved views, a zatim Save current view.

Kako prilagoditi izgled Outlooka na mobitelu

Odaberite sličicu svog profila u gornjem lijevom kutu. Kada se pojavi bočna traka, kucnite Settings u donjem lijevom kutu. U Quick Settings odaberite Display & Appearance. Prilagodite izgled programa Outlook.

Možete promijeniti sličicu aplikacije, boje i drugo u kartici Themes. Density služi za namještanje širine teksta i slika na zaslonu.

Kako se vratiti na stari Outlook?

Otvorite Outlook i odaberite Legacy Outlook. Pojavit će se skočni prozor. Kliknite Revert. Outlook će se zatvoriti i ponovno otvoriti s klasičnim izgledom.

Ako se želite vratiti na novi prikaz Outlooka, kliknite sklopku On pored Legacy Outlook. Kada vidite skočni prozor, odaberite Switch to Outlook kako biste dovršili postupak. Outlook će se zatim ponovno pokrenuti i ponovno ćete vidjeti novu verziju, piše Make Use Of.