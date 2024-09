Instagram uvodi novu značajku za Stories, pogledajte o čemu se radi

No uvođenjem komentara dodaje se javniji način odgovaranja na Stories - svatko tko može vidjeti priče korisnika također može vidjeti komentare.

Mogućnost komentiranja ipak je ograničenija: za privatne račune komentare mogu ostavljati samo osobe koje autor prati, a za javne račune može komentirati svatko koga autor prati. Kao i Stories, komentari su privremeni i trajat će do 24 sata. Korisnici će moći uključiti ili isključiti komentare za svaku priču koju podijele. Bit će moguće sačuvati komentare spremanjem objave kao istaknute.

Instagram je također objavio kako će se neki lajkovi na objavama sada pojavljivati ​​uočljivije kao lebdeća srca, slično kao što se pojavljuju na bilješkama koje nestaju, piše Verge.

Podsjetimo, osim što je nedavno povećao broj fotografija u jednoj objavi na 20, Instagram je nedavno predstavio i značajku Share from Spotify koja omogućava povezivanje korisničkog računa na Instagramu sa Spotifyjem. Riječ je o značajci sličnoj MSN-ovoj koja će omogućiti korisnicima Instagrama prikaz glazbe koju slušaju u stvarnom vremenu.

Usto, baš kao nekad na MySpaceu, odsad je moguće dodati glazbeni isječak u korisnički profil na Instagramu. Značajku Music on Profile jednostavno je upogoniti i koristiti. Odaberete omiljeni isječak od 30 sekundi iz pjesme iz Instagramovog kataloga, i to je to. Osobe koje posjećuju vaš profil vidjet će pjesmu koju ste odabrali u vašoj biografiji i moći će je poslušati.

A ako za to još niste čuli, postoji viralni trend u kojem korisnici naređuju ChatGPT-ju da 'roštilja' (roasta) njihove feedove na Instagramu. Evo kako to možete napraviti i vi.