Instagram se vraća na staro: Ova promjena mnoge će razveseliti

Poznata društvena mreža konačno je odlučila poslušati savjet te je donekle promijenila značajku zbog kojeje donedavno gubila korisnike

Instagram je službeno prešao s kronološkog na algoritamski zid još 2016. , a korisnici mu još do danas za to nisu oprostili. Razlog nezadovoljstvu su objave koje, umjesto da se pojavljuju u vrijeme objave, izlaze kada ih Instagram razvrsta. Štoviše, zbog ovog sustava mnogi su propustili brojne objave bliskih prijatelja.

'Sukladno vašim zahtjevima, odlučili smo napraviti promjene koje će osigurati da nove objave imaju veću šansu da se pojave na vrhu liste objava. S ovim izmjenama vaš će zid biti svježiji, a vi nećete propustiti trenutke do kojih vam je najviše stalo.' Naravno, ovo nema baš previše veze sa davanjem mogućnosti korisnicima koji se žele prebaciti na kronološki poredak objava, no puno je veća šansa da više nećete gledati objave stare šest ili više dana koje vas dočekuju na vrhu vašeg zida.

Povratak na staro bio je na vrhu listi zahtjeva zajednice već dulje vrijeme, čak do te mjere da su se korisnici bili spremni 'dogovoriti' sa Instagramom da im da odabir kronološkog ili algoritamskog poretka objava. Dokaz ovome je kampanja na Change.orgu gdje je sakupljeno preko 26 tisuća potpisa za povratak na Instagram kakav je nekad bio.

Nije puno, ali čovjeka veseli

Još jedna vrlo važna nadogradnja je ona gumba New Posts (nove objave) koji vam daje opciju da kontrolirate vrijeme obnove timelinea. Kada tapnete na gumb, on će vas dovesti do najnovijih objava. Riječ je o nečemu sličnom Twitterovom gumbu 'Vidi nove objave'.