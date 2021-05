Insajderi upozoravaju: Nestašica PlayStationa 5 mogla bi se protegnuti u 2022.

Unatoč velikoj popularnosti konzole, globalna nestašica čipova navodno je uzrokovala manji broj isporučenih jedinica

Sony, prema svemu sudeći, nastavlja s rekordnom prodajom PlayStationa 5, no čini se da ćemo se načekati prije nego što platforma postigne svoj pun prodajni potencijal. Kompanija je navodno upozorila analitičare da će PS5 biti isporučivan u smanjenim količinama sve do kraja 2022., što će utjecati na sveukupni broj prodanih uređaja, prenosi Bloomberg.

Sony je, podsjetimo, do 31. ožujka uspio prodati 7.8 milijuna konzola te najavljuje da će do kraja fiskalne godine taj broj skočiti na 14.8 milijuna. Neočekivano visoka potražnja znači da bi kompanija mogla prodati još više, no jednostavno ne stigne proizvesti dovoljno konzola zahvaljujući manjku čipova i drugih ključnih komponenti. Kao i sve druge industrije koje zavise o poluvodičima, Sony ne može predvidjeti kad će se situacija poboljšati.